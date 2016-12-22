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Штайнмайер рассказал о последствиях скандала вокруг турбин Siemens
Общество, 11:00
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Штайнмайер рассказал о последствиях скандала вокруг турбин Siemens
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер назвал скандал вокруг турбин Siemens щекотливым и отметил, что он подорвал доверие инвесторов относительно верности российских партнеров своим договорным обязательствам
Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото: Reinhard Krause / Reuters)

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью «Коммерсанту» рассказал, как скандал вокруг поставок турбин Siemens в Крым повлиял на российско-немецкие отношения.

«Не располагая точными данными, могу сказать, что до сих пор германские компании не работали (с Крымом) и не инвестировали в Крым. Случай с компанией Siemens особенно щекотлив, потому что, по-видимому, со стороны российских партнеров были обещания, которые в итоге не были выполнены», — сказал он.

Президент ФРГ заметил, что поскольку в случае с Siemens был нарушен действующий договор, подорванным оказалось доверие инвесторов относительно «верности российских партнеров своим договорным обязательствам».

Турбоскандал: как Siemens попал в историю с электростанциями в Крыму
Бизнес

По словам Штайнмайера, существующий спад германо-российских экономических отношений стал следствием не только введенных в 2014 году санкций, но и глубинного отчуждения прошедших лет.

«Мы не признали осуществленную в нарушение норм международного права аннексию Крыма. И мы не признаем ее. Этот факт, конечно, имеет последствия для деятельности германских компаний непосредственно в Крыму или в связи с ним», — заметил он, подчеркнув, что немецкие компании работать на полуострове не будут.

Штайнмайер добавил, что при серьезных политических конфликтах во времена, когда «определяющими в политических отношениях становятся непредсказуемость и утрата доверия», экономические связи не остаются незатронутыми.

В сентябре посол Германии в Москве Рюдигера фон Фрич рассказал, что скандал вокруг турбин Siemens усугубил беспокойство среди иностранных инвесторов в России. «Основой успешного бизнеса являются надежные договоры. Многое будет поставлено на кон, если мы более не сможем полагаться на то, что условия договоров будут соблюдаться или же их соблюдения можно будет добиться через суд», — утверждал он.

В июле агентство Reuters сообщило, что Siemens поставила турбины для электростанций в Крыму, несмотря на введенные санкции Евросоюза. Дочерняя компания «Ростеха» «Технопромэкспорт» объяснила, что оборудование было приобретено на вторичном рынке и затем модернизировано на российских заводах. По данным источников РБК, турбины произвели на СП Siemens и «Силовых машин» в Санкт-Петербурге и затем усовершенствовали на предприятиях «Ростеха».

После этого концерн Siemens подал иск к «Технопромэкспорту» в Арбитраж Москвы с требованием арестовать четыре турбины в Крыму, которые, по данным компании, должны были доставить в Краснодарский край. В конце августа суд не удовлетворил просьбу концерна. Позднее  «Технопромэкспорт» подал встречный иск к Siemens по сделке с турбинами.

Автор: Александра Федотова.
Теги: ФРГ , Крым , Siemens , Франк-Вальтер Штайнмайер
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