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В центре Москвы иномарка насмерть сбила сотрудника ГИБДД
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В центре Москвы иномарка насмерть сбила сотрудника ГИБДД
Общество, 23:28
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В центре Москвы иномарка насмерть сбила сотрудника ГИБДД
Двигавшийся на высокой скорости автомобиль насмерть сбил сотрудника ГИБДД в центре Москвы. Наезд произошел на улице Новый Арбат
Фото: Илья Выдревич / Интерпресс / ТАСС

На улице Новый Арбат в центре Москвы погиб сотрудник столичной ГИБДД, которого сбила машина, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Иномарка, предположительно черный «Мерседес», на пересечении Нового Арбата и Новинского бульвара насмерть сбила сотрудника Госавтоинспекции», — сказал собеседник агентства.

Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что сбивший полицейского автомобиль ехал на высокой скорости и совершил наезд на полицейского, который от полученных травм скончался на месте.

О гибели сотрудника ГИБДД рассказал также источник агентства «Интерфакс». По его словам, наезд на полицейского совершил автомобиль Mercedes, двигавшийся на высокой скорости.

В дежурной части ГИБДД по Москве РБК заявили, что не располагают информацией об инциденте.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: авария , ГИБДД , ДТП
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