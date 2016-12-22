В центре Москвы иномарка насмерть сбила сотрудника ГИБДД

Двигавшийся на высокой скорости автомобиль насмерть сбил сотрудника ГИБДД в центре Москвы. Наезд произошел на улице Новый Арбат

Фото: Илья Выдревич / Интерпресс / ТАСС

На улице Новый Арбат в центре Москвы погиб сотрудник столичной ГИБДД, которого сбила машина, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Иномарка, предположительно черный «Мерседес», на пересечении Нового Арбата и Новинского бульвара насмерть сбила сотрудника Госавтоинспекции», — сказал собеседник агентства.

Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что сбивший полицейского автомобиль ехал на высокой скорости и совершил наезд на полицейского, который от полученных травм скончался на месте.

О гибели сотрудника ГИБДД рассказал также источник агентства «Интерфакс». По его словам, наезд на полицейского совершил автомобиль Mercedes, двигавшийся на высокой скорости.

В дежурной части ГИБДД по Москве РБК заявили, что не располагают информацией об инциденте.