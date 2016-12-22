Бывший глава РАН Фортов поддержал кандидата Сергеева

Экс-президент РАН Владимир Фортов высказался в поддержку кандидатуры академика Александра Сергеева на пост президента Академии наук, сообщает корреспондент РБК.

«Сергеев — это человек с мировой научной репутацией. Он занимается острой проблемой и одновременно очень много сделал в медицинской физике. Он хорошо умеет работать в коллективе. И это делает его кандидатуру очень привлекательной», — сказал Фортов во время выступления на общем собрании РАН.

Фортов добавил, что почти все кандидаты говорили, что реформа РАН должна быть пересмотрена. «Это значит, что человек должен быть крупным ученым и пользоваться нашим уважением и уважением власти», — подчеркнул он.

«Академия науки попросила президента, и президент пошел нам на встречу согласования кандидатов. Это значит очень многое. Это значит, что президент страны доверяет этим пяти кандидатурам. И он много раз заявлял, что он не предполагает никакого давления на нас с вами. Мы можем абсолютно осознанно и свободно делать свой выбор», — добавил он.

В сентябре этого года Сергеева также поддержал проректор МГУ Алексей Хохлов, исключенный из утвержденного правительством списка кандидатов в президенты РАН.

Фортов считался основным претендентом на победу на выборах весной. Однако тогда все три претендента на пост президента РАН — Александр Макаров, Владислав Панченко и Владимир Фортов — сняли свои кандидатуры.

Выборы президента РАН состоятся во вторник, 26 сентября. Процедура голосования тайная. На этот пост претендуют научный руководитель Института проблем лазерных и информационных технологий РАН, председатель совета ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» Владислав Панченко, председатель совета директоров «Микрона» Геннадий Красников, гендиректор Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов Евгений Каблов, директор Института прикладной физики Александр Сергеев и научный руководитель Института океанологии им. Петра Ширшова Роберт Нигматулин.​​



