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МВД предложило принимать в гражданство России у братских могил
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МВД предложило принимать в гражданство России у братских могил
Общество, 17:42
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МВД предложило принимать в гражданство России у братских могил
Церемония принятия в гражданство России может проводиться в местах боевой и трудовой славы, в том числе ‎у братских могил. С таким предложением выступило МВД, проект указа в настоящее время проходит этап общественного обсуждения
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

МВД России сформулировало положения о том, кем, как и где должна будет проводиться церемония присяги для вступающих в гражданство России. Соответствующий проект документа опубликован на портале раскрытия информации. В настоящий момент он проходит общественное обсуждение.

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Принесение присяги, согласно инициативе ведомства, помимо помещений территориальных органов Министерства внутренних дел, дипломатических представительств и консульских учреждений, сможет осуществляться ‎«у братских могил воинов, павших в боях за свободу и независимость Российского государства». Также вступать в гражданство России, как предложили в МВД, можно будет «в исторических местах» и «местах боевой и трудовой славы».

Церемония, предложили в МВД, должна будет состоять из нескольких этапов. Сначала потенциальный гражданин должен будет прочесть вслух текст присяги, а затем «собственноручно проставить в соответствующей графе бланка свои фамилию, имя и отчество, дату принесения присяги ‎и расписаться». После этого орган, организовавший это мероприятие (МВД, диппредставительство или консульство, которое принимало от желающего вступить в российское гражданство заявление), должен будет «заверить факт принесения присяги», проставив на соответствующем бланке «регистрационный номер и гербовую печать».

Госдума утвердила текст присяги при вступлении в гражданство России
Политика

Подобный проект, как пояснили в МВД, был подготовлен для реализации закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» и статей 8 и 14 закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». В прошлом году, напомнили в ведомстве, российское гражданство приняли около 200 тыс. человек. За восемь месяцев 2017 года гражданство, по данным МВД, получили еще более 120 тыс. человек. Все они, как заметили представители министерства, «потенциально» относятся к лицам, которые, согласно указу президента, с 1 сентября 2017 года были обязаны приносить присягу при приеме в гражданство России. Соответствующий документ российский лидер Владимир Путин подписал 30 июля.

Депутаты Госдумы выбрали текст присяги гражданина России
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12 июля текст присяги при вступлении в гражданство России утвердила Госдума. Согласно ему вступающий в российское гражданство человек должен будет поклясться соблюдать Конституцию и российское законодательство, а также «исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества». Также новый россиянин должен обещать «быть верным России» и «защищать ее свободу и независимость».

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: присяга , братская могила , гражданство России
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