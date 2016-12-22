МВД предложило принимать в гражданство России у братских могил

Церемония принятия в гражданство России может проводиться в местах боевой и трудовой славы, в том числе ‎у братских могил. С таким предложением выступило МВД, проект указа в настоящее время проходит этап общественного обсуждения

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

МВД России сформулировало положения о том, кем, как и где должна будет проводиться церемония присяги для вступающих в гражданство России. Соответствующий проект документа опубликован на портале раскрытия информации. В настоящий момент он проходит общественное обсуждение.

Принесение присяги, согласно инициативе ведомства, помимо помещений территориальных органов Министерства внутренних дел, дипломатических представительств и консульских учреждений, сможет осуществляться ‎«у братских могил воинов, павших в боях за свободу и независимость Российского государства». Также вступать в гражданство России, как предложили в МВД, можно будет «в исторических местах» и «местах боевой и трудовой славы».

Церемония, предложили в МВД, должна будет состоять из нескольких этапов. Сначала потенциальный гражданин должен будет прочесть вслух текст присяги, а затем «собственноручно проставить в соответствующей графе бланка свои фамилию, имя и отчество, дату принесения присяги ‎и расписаться». После этого орган, организовавший это мероприятие (МВД, диппредставительство или консульство, которое принимало от желающего вступить в российское гражданство заявление), должен будет «заверить факт принесения присяги», проставив на соответствующем бланке «регистрационный номер и гербовую печать».

Подобный проект, как пояснили в МВД, был подготовлен для реализации закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» и статей 8 и 14 закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». В прошлом году, напомнили в ведомстве, российское гражданство приняли около 200 тыс. человек. За восемь месяцев 2017 года гражданство, по данным МВД, получили еще более 120 тыс. человек. Все они, как заметили представители министерства, «потенциально» относятся к лицам, которые, согласно указу президента, с 1 сентября 2017 года были обязаны приносить присягу при приеме в гражданство России. Соответствующий документ российский лидер Владимир Путин подписал 30 июля.

12 июля текст присяги при вступлении в гражданство России утвердила Госдума. Согласно ему вступающий в российское гражданство человек должен будет поклясться соблюдать Конституцию и российское законодательство, а также «исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества». Также новый россиянин должен обещать «быть верным России» и «защищать ее свободу и независимость».