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Мединский рассказал об отсутствии личного отношения к делу Серебренникова
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Мединский рассказал об отсутствии личного отношения к делу Серебренникова
Дело Серебренникова, 11:35
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Мединский рассказал об отсутствии личного отношения к делу Серебренникова

Министр культуры Владимир Мединский назвал «неприятной» ситуацию вокруг дела режиссера Кирилла Серебренникова, однако заявил, что не может иметь личного мнения по этому поводу. Об этом он рассказал в интервью телеканалу РБК, отвечая на соответствующий вопрос.

«У министра не может быть личного отношения к рабочим ситуациям в культурной отрасли. Только должностное. Вы сами назвали Минкультуры потерпевшим», — сказал он.

«Работу следствия и отношения «Гоголь-центра» с московскими властями, которые его курируют, мы не комментируем. Это за пределами наших должностных компетенций. Но уже неоднократно говорил, что ситуация [вокруг Серебренникова] меня очень огорчает», — добавил министр.

«Неприятно, не считаю нужным это скрывать, когда в твоей сфере подобное происходит. Еще печальнее, что приходится говорить не об искусстве, не о задачах и проблемах собственно культурной сферы, а о следственных действиях», — заключил глава Минкультуры.

О том, что Минкультуры может быть признано потерпевшей стороной в деле Серебренникова, стало известно в конце августа, об этом сообщал источник ТАСС. По его словам, ведомство будет проходить по делу как сторона, которой нужно будет вернуть похищенные средства, однако «изначально дело было возбуждено не по заявлению ведомства».

До этого, 22 августа, режиссеру Кириллу Серебренникову было предъявлено обвинение в организации хищения 68 млн руб., выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта «Платформа».

Дело о мошенничестве, в котором Серебренников стал обвиняемым, было возбуждено еще в 2015 году. Свое развитие оно получило в мае 2017 года, когда сотрудники СК пришли с обыском в «Гоголь-центр», а также домой к режиссеру и еще более чем по десяти адресам.

По версии следствия, сотрудники созданной Серебренниковым «Седьмой студии» путем разнообразных махинаций вывели и обналичили госсубсидию на поддержку современного искусства в 200 млн руб.

Теги: Владимир Мединский , Министерство культуры , дело Серебренникова
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