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Мужчина с ножом ранил двух полицейских у Букингемского дворца в Лондоне
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Мужчина с ножом ранил двух полицейских у Букингемского дворца в Лондоне
Общество, 25 авг, 23:47
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Мужчина с ножом ранил двух полицейских у Букингемского дворца в Лондоне
В Лондоне мужчина с ножом напал на полицейских, попытавшихся его арестовать. Двое правоохранителей получили ранения, но в итоге мужчина был задержан. Ранее неизвестный с ножом напал на военных в Брюсселе
Фото: Stefan Wermuth / Reuters

У Букингемского дворца (резиденция британских монархов) мужчина, вооруженный ножом, ранил двоих полицейских, они получили легкие ранения. Инцидент произошел в 20:35 по местному времени (22:45 мск).

Нападение произошло при попытке задержания: полицейские остановили мужчину, заметив, что он нес с собой нож. «Мужчина был арестован по подозрению в нанесении тяжелых телесных повреждений и нападении на полицию», — говорится в сообщении в Twitter лондонской полиции.

При задержании оба полицейских получили легкая ранения рук, но прибывшие на место врачи решили, что им правоохранителям не требуется госпитализация.

Этой уже второй подобный инцидент за вечер. Ранее мужчина напал на военный патруль в центре Брюсселя, ранив двоих военнослужащих. При атаке он был серьезно ранен. Его доставили в больницу, где он скончался.

Лондонская полиция пока ничего не говорила о статусе инцидента. Атаку в Брюсселе местная прокуратура уже квалифицировала как теракт.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Лондон , нападение , Букингемский дворец
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