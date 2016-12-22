В центре Брюсселя вооруженный ножом мужчина напал на военных

В столице Бельгии вооруженный ножом мужчина попытался напасть на военный патруль, но был серьезно ранен. Двое военнослужащих получили легкие ранения

Фото: Benoit Tessier / Reuters

В центре Брюсселя нейтрализован мужчина, с ножом напавший на военный патруль, сообщает бельгийский телеканал RTBF. По его данным, нападавший кричал «Аллаху акбар!»

Инцидент произошел в 20:15 по местному времени (22:15 мск) на бульваре Эмиля Жакмана. Полиция оцепила место происшествия.

Нападавший получил серьезные ранения. Его доставили в больницу. По данным телеканала, мужчина — уроженец Сомали. Прокуратура Бельгии в свою очередь сообщила, что нападавшему 30 лет.

При нападении пострадали двое военнослужащих: один получил ранение головы, другой руки. Их жизни ничто не угрожает.

Бельгийская прокуратура подтвердила факт нападения, отметив, что мужчина ранее не был замечен в связях с исламистами.

Журналист Walla News в своем Twitter опубликовал фото с места событий. Он пишет, что нападавший был вооружен мачете.

В Бельгии нередко случаются инциденты, связанные с угрозой терактов. Например, 8 августа полицейские открыли огонь по шинам автомобиля, водитель которого заявил, что везет взрывчатку. В начале лета, 20 июня, на центральном вокзале в Брюсселе произошел небольшой взрыв при котором никто не пострадал. Мужчина, устроивший его, был застрелен полицией. Тем не менее инцидент квалифицировали как теракт.

После терактов в аэропорту и метро Брюсселя в 2016 году, жертвами которых стали 35 человек, улицы города патрулируют военные.