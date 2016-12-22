Суд арестовал банкира Гриба по делу отца полковника Захарченко

Басманный суд заочно арестовал банкира Сергея Гриба, который проходит по делу Виктора Захарченко – отца полковника Дмитрия Захарченко. Банкир выплачивал отцу Захарченко зарплату 4 млн руб., полагает следствие

Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Грибу меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Поскольку в настоящее время банкир находится за пределами России, арест начнет действовать с момента экстрадиции Гриба или после его задержания на территории страны, передает «РИА Новости».

Сергей Гриб — бывший председатель правления банка «Московское ипотечное агентство» (МИА). Он подозревается в том, что с его ведома зарплату в финансовом учреждении получал Виктор Захарченко — отец бывшего руководителя управления «Т» антикоррупционного главка МВД России. Должность в банке он, по данным следствия, занимал только номинально, однако при этом получил зарплату в размере более 4 млн руб.

Сергей Гриб (Фото: mia.ru)

Банк МИА признан потерпевшим по делу. В конце мая он подал к Захарченко гражданский иск на сумму предполагаемых хищений в 4 млн руб.; в дальнейшем сумма была скорректирована, к ней добавились пени и репутационный ущерб; в конечной версии иска говорится о 12,5 млн руб.

По данным следствия, Виктор и Дмитрий Захарченко помогали владельцам банков минимизировать потери перед отзывом лицензий, например нелегально выводить и обналичивать средства, утверждал «Коммерсантъ». Издание «Росбалт» в сентябре прошлого года сообщало, что ФСБ нашла несколько зарегистрированных на имя Виктора Захарченко офшорных фирм, у которых были открыты шесть счетов в швейцарских банках. Общая сумма средств на них составляла €300 млн, писало агентство.

Дмитрий Захарченко в сентябре 2016 года стал обвиняемым по делу о превышении полномочий и препятствовании следствию. Его преследование изначально касалось вывода 26 млрд руб. из Нота-банка. Также ему вменяют получение взяток в 7 млн руб. от бывшего руководителя и совладельца компании «Русинжиниринг» Анатолия Пшегорницкого и $800 тыс. от ресторатора Меди Дусса.