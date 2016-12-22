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Вычесть и умножить: сколько стоит подготовить первоклассника к школе
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Вычесть и умножить: сколько стоит подготовить первоклассника к школе
Общество, 13:17
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Вычесть и умножить: сколько стоит подготовить первоклассника к школе
Через неделю в России начнется новый учебный год. О том, сколько тратят родители, чтобы собрать ребенка в школу, — в видеообзоре РБК

Количество первоклассников в России ежегодно увеличивается. В новом учебном году в школу пойдут 1,7 млн первоклассников, это на 42 тыс. больше, чем годом ранее.

Мы посчитали, в какую сумму обходится родителям подготовка их детей к первому классу школы, первые два места по средним расходам заняли Москва и Новосибирск.

Авторы: Дарья Барышникова, Екатерина Севальос, Алена Махукова, Семен Кудряшов.
При участии: Полина Звездина.
Теги: школа , школьная форма , первоклассники
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