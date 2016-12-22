Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Главное
Экс-директора «Седьмой студии» поместили под домашний арест 21:01 Полиция начала налоговую проверку компании Учителя по запросу Поклонской 20:59 Глава ФИФА рассказал о нарушении прав человека на стройке «Зенит Арены» 20:04 Банк Ротенберга решил купить у Тимченко долю в производителе воды 21:08 Марат Сафин решил сдать мандат депутата Госдумы 17:48 Минобороны назвало сроки появления у России собственного вертолетоносца 17:41 Цукерберг спустя 12 лет после ухода из Гарварда получил ученую степень 20:45 Bloomberg узнал о плане обхода сирийских санкций через Россию 18:29 Виолончелист Сергей Ролдугин зарегистрировал новый фонд 19:08 Реальные доходы россиян вернулись на восемь лет в прошлое 20:43 Собянин объяснил эвакуацию машин без номеров террористической угрозой 19:46 Сбербанк проинвестировал в «Uber для врачей» 19:01 Бывший премьер Греции ранен в результате покушения 19:18 Медведев пожаловался на не окупившиеся «и на 10%» студенческие стартапы 18:03
Лента новостей 22:01 МСК
Экс-директора «Седьмой студии» поместили под домашний арест Общество, 21:01 Лучшие предложения рынка наличной валюты  21:00   USD НАЛ. Покупка 56,76 Продажа 56,80 EUR НАЛ. 63,65 63,60 Полиция начала налоговую проверку компании Учителя по запросу Поклонской Общество, 20:59 Новак сообщил о вероятном снижении прогноза нефтедобычи в России Экономика, 20:53 Цукерберг спустя 12 лет после ухода из Гарварда получил ученую степень Технологии и медиа, 20:45 Реальные доходы россиян вернулись на восемь лет в прошлое Экономика, 20:43 В промзоне штата Делавэр разбился вертолет Общество, 20:40 «Дождь» опубликовал просьбу руководителей театров не арестовывать Итина Общество, 20:38 В Петербурге предложили запретить детям ходить одним ночью по кладбищам Общество, 20:29 Дворкович назвал дату отмены ограничений на сельхозпродукцию из Турции Экономика, 20:14 Медведев предложил заменить российских футболистов роботами Общество, 20:04 Глава ФИФА рассказал о нарушении прав человека на стройке «Зенит Арены» Общество, 20:04 Обещанная Путиным индексация зарплат коснется 5,8 млн бюджетников Экономика, 19:54 Собянин объяснил эвакуацию машин без номеров террористической угрозой Общество, 19:46 Трамп потребовал расследовать утечки информации о теракте в Манчестере Общество, 19:43 МИД уличил Латвию в «подтасовках» по вопросу о «Северном потоке — 2» Политика, 19:39 В ОПЕК подтвердили продление соглашения по сокращению нефтедобычи Политика, 19:30 Черчесов объяснил отсутствие Дзюбы на тренировке сборной России Спорт, 19:19 Бывший премьер Греции ранен в результате покушения Общество, 19:18 Виолончелист Сергей Ролдугин зарегистрировал новый фонд Общество, 19:08 СМИ узнали о синдицировании кредита на покупку 19,5% «Роснефти» Финансы, 19:07 «МегаФон» назвал дату запуска мобильного оператора VK Mobile Технологии и медиа, 19:02 Сбербанк проинвестировал в «Uber для врачей» Финансы, 19:01 Власти Петербурга отказали 16 обратившимся за компенсацией после теракта Общество, 18:58 Криштиану Роналду вошел в состав сборной Португалии на Кубок конфедераций Спорт, 18:57 Манчестерский террорист попал в Европу через турецкую границу Общество, 18:49 АФК «Система» объяснила рост претензий «Роснефти» Бизнес, 18:42 Трамп призвал НАТО сосредоточиться на исходящих от России угрозах Политика, 18:31
Экс-директора «Седьмой студии» поместили под домашний арест
Материалы по теме Экс-гендиректор «Седьмой студии» отказался признать факт хищения средств Следствие попросило суд арестовать экс-директора «Седьмой студии» Серебренникова обязали не разглашать материалы дела о «Седьмой студии» Экс-директора «Седьмой студии» задержали по делу о хищении
21:01
Сергей Витько, Анастасия Юдицкая, Егор Губернаторов
Экс-директора «Седьмой студии» поместили под домашний арест

Юрий Итин

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Суд отправил под домашний арест подозреваемого в мошенничестве бывшего директора «Седьмой студии» Юрия Итина

Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего генерального директора «Седьмой студии» Юрия Итина. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Согласно решению судьи, Итин будет находиться под домашним арестом до 19 июля. Ему запрещается общаться с журналистами и другими лицами на тему расследования этого дела, за исключением адвокатов, а также пользоваться интернетом.

«Сейчас состоялся акт правосудия, судья принял единственное верное решение», — заявил журналистам по итогам заседания адвокат Итина Юрий Лысенко.

Юрий Итин, а также экс-бухгалтер компании Нина Масляева подозреваются в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ранее на заседании следствие ходатайствовало о заключении Итина и Масляевой под стражу. Они подозреваются в хищении около 200 млн руб. государственных средств. По версии следствия, деньги, выделенные государством «на развитие и популяризацию искусства» были украдены «неустановленными лицами из руководства «Седьмой студии» в период с 2011 по 2014 год.

В ходе судебного заседания Итин отказался признать факт хищения средств, заявив, что не вел никаких переговоров в рамках работы студии, а только выдал доверенность продюсеру компании. Он попросил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста и пообещал сотрудничать со следствием. Также со следствием пообещала сотрудничать и Масляева.

Юрий Итин и Нина Масляева были задержаны 24 мая. Накануне, 23 мая, следователи провели обыски в «Гоголь-центре» и в квартире его художественного руководителя Кирилла Серебренникова. После обысков режиссера допросили в Следственном комитете. Он проходит по делу в статусе свидетеля. Кроме того, следователи допросили директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум. Она покинула здание СКР, отказавшись от комментариев.

Труппа «Седьмая студия» была основана режиссером Кириллом Серебренниковым на основе его курса в Школе-студии МХАТ и является одним из резидентов «Гоголь-центра». 

Теги
«Седьмая студия», Юрий Итин
Другие материалы РБК
"Ошеломлена этим местом": светская львица из РФ описала поездку "на дачу"
Дочь московского чиновника блеснула на вечеринке в Турции (фото)
«Красавицы остались не у дел»: светская львица о вечеринке
"Любит все лучшее": на каком авто ездит звезда российского футбола Смолов
Мутко рассмешил Медведева обещанием
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку