Экс-директора «Седьмой студии» поместили под домашний арест

Юрий Итин Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Суд отправил под домашний арест подозреваемого в мошенничестве бывшего директора «Седьмой студии» Юрия Итина

Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего генерального директора «Седьмой студии» Юрия Итина. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Согласно решению судьи, Итин будет находиться под домашним арестом до 19 июля. Ему запрещается общаться с журналистами и другими лицами на тему расследования этого дела, за исключением адвокатов, а также пользоваться интернетом.

«Сейчас состоялся акт правосудия, судья принял единственное верное решение», — заявил журналистам по итогам заседания адвокат Итина Юрий Лысенко.

Юрий Итин, а также экс-бухгалтер компании Нина Масляева подозреваются в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ранее на заседании следствие ходатайствовало о заключении Итина и Масляевой под стражу. Они подозреваются в хищении около 200 млн руб. государственных средств. По версии следствия, деньги, выделенные государством «на развитие и популяризацию искусства» были украдены «неустановленными лицами из руководства «Седьмой студии» в период с 2011 по 2014 год.

В ходе судебного заседания Итин отказался признать факт хищения средств, заявив, что не вел никаких переговоров в рамках работы студии, а только выдал доверенность продюсеру компании. Он попросил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста и пообещал сотрудничать со следствием. Также со следствием пообещала сотрудничать и Масляева.

Юрий Итин и Нина Масляева были задержаны 24 мая. Накануне, 23 мая, следователи провели обыски в «Гоголь-центре» и в квартире его художественного руководителя Кирилла Серебренникова. После обысков режиссера допросили в Следственном комитете. Он проходит по делу в статусе свидетеля. Кроме того, следователи допросили директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум. Она покинула здание СКР, отказавшись от комментариев.

Труппа «Седьмая студия» была основана режиссером Кириллом Серебренниковым на основе его курса в Школе-студии МХАТ и является одним из резидентов «Гоголь-центра».