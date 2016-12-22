Виолончелист Сергей Ролдугин зарегистрировал новый фонд

Виолончелист Сергей Ролдугин, друг президента Владимира Путина, зарегистрировал новый фонд «Возрождение традиций». Ранее другой его фонд — «Талант и успех» — отчитался о сокращении расходов

Сергей Ролдугин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Друг президента Владимира Путина, виолончелист, дирижер и музыкальный педагог Сергей Ролдугин стал учредителем фонда «Возрождение традиций», сообщил в своем Twitter сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров. Он приложил к посту выписку из ЕГРЮЛ, которая доступна на сайте Федеральной налоговой службы (.pdf).

В выписке указывается, что некоммерческая организация «Возрождение традиций» была зарегистрирована в Петербурге в качестве юридического лица 22 мая 2017 года. Генеральный директор НКО — Евгения Маркова (как уточнил РБК Албуров, она — выходец из структур банка «Россия»). Фонд займется предоставлением «прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки», следует из записи в ЕГРЮЛ.

Сергей Ролдугин получил широкую известность в 2016 году, когда Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) в своем расследовании назвал его владельцем офшорных компаний, которые «контролировали доли в крупнейших предприятиях страны в самых разных сферах экономики». Так, по данным расследователей, Ролдугин через офшоры владел 20% компании «Видео Интернешнл» (Vi), которая является крупнейшим продавцом телевизионной рекламы в России. Доступ к этой информации журналисты смогли получить ​​благодаря утечке данных из базы юридической фирмы Mossack Fonseca.

Первый фонд Ролдугина «Талант и успех» (там Ролдугин — председатель правления и учредитель) основан в 2014 году в Сочи. В попечительском совете фонда — президент Владимир Путин, помощники президента Андрей Фурсенко и Игорь Левитин, руководитель администрации президента Антон Вайно, вице-премьеры Дмитрий Козак и Виталий Мутко, министр культуры Владимир Мединский и др. «Талант и успех» также является учредителем образовательного центра для одаренных детей «Сириус».

Ранее в мае фонд «Талант и успех» отчитался о своих расходах. Так, в 2016 году фонд потратил 2,6 млрд руб., что почти в четыре раза меньше расходов за 2015 год (9,8 млрд руб.). Большая часть расходов (968 млн руб.) пошла на «подготовку детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта и естественно-научного образования», говорилось в отчетности. 819 млн руб. из потраченных на эти цели средств фонд получил от государства. ​Еще 614 млн руб. «Талант и успех» выделил на строительство новых объектов, 287 млн руб. — на содержание и эксплуатацию зданий. 196,6 млн руб. фонд выдал другим организациям в качестве президентских грантов.

При этом фонд Ролдугина стал получать меньше пожертвований, чем годом ранее. Если в 2015 году пожертвования формировали почти весь бюджет фонда (9,3 из 9,8 млрд руб.), то в 2016 году от организаций и физических лиц фонд получил меньше половины средств — 1,3 млрд руб.

В ноябре 2016 года Владимир Путин раскритиковал то, как фонд расходует средства. «Три сотни миллионов забрали, а используется 15%, — заявил президент. — Либо все-таки работать на развитие должным образом, либо столько денег не нужно и тогда на другие цели их направить. Есть куда эти деньги направить, [на] социальные», — сказал президент.

Минобрнауки в марте 2017 года предложило лишить фонд Ролдугина права в уведомительном порядке получать средства из бюджета и самостоятельно определять размер субсидий. Предполагается, что в 2017–2019 годах фонд получит более 1 млрд руб. из бюджета.

При участии Сергея Витько