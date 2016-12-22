Комиссар Совета Европы вмешается в суд по жалобе «иностранных агентов»

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Комиссар Совета Европы выступит в Страсбургском суде по жалобе российских НКО, которых включили в реестр «иностранных агентов». Комиссар вмешивается в процессы, когда речь идет о системных нарушениях прав человека, отмечает эксперт

Комиссар по «иностранным агентам»

Обращение 48 российских некоммерческих организаций, пожаловавшихся на статус «иностранных агентов», будет рассмотрено в Страсбургском суде с участием комиссара по правам человека Совета Европы. Об этом говорится в письме Европейского суда юристу международной правозащитной группы «Агора» Дамиру Гайнутдинову, представляющему интересы заявителей. Копия документа есть в распоряжении РБК.

«Информирую ваше правительство, что комиссар по правам человека Совета Европы решил воспользоваться своим правом и вмешаться в качестве третьей стороны в судебный процесс по вашей жалобе», — подчеркивается в послании. Обязанности комиссара сейчас исполняет латвийский политолог Нил Муйжниекс. Согласно Европейской конвенции прав человека, комиссар может «представлять письменные замечания и принимать участие в слушаниях» по любой жалобе, которую рассматривает ЕСПЧ.

Вмешательство представителя Совета Европы в процесс по жалобе на российский закон об «иностранных агентах» говорит о том, что эта тема вызывает у международного сообщества повышенный интерес, полагает Гайнутдинов. «Комиссар уже ​высказывался в том духе, что закон абсолютно неправовой и используется в политических целях. Вероятно, при рассмотрении жалобы он будет выступать с тех же позиций», — рассказал юрист. По его словам, вмешательство комиссара — «не исключительный, но и, безусловно, не рядовой случай»; это происходит, «когда речь идет о принципиальных вопросах, о системных нарушениях прав человека», уточнил Гайнутдинов.

С 2007 года комиссары Совета Европы по правам человека приняли участие в рассмотрении 15 жалоб в ЕСПЧ; большинство из них были связаны с несоблюдением прав человека в Азербайджане. В процесс по жалобе против России комиссар вмешался лишь однажды — в 2016 году, когда рассматривалось заявление Светланы Эстемировой, сестры убитой в 2009 году журналистки и правозащитницы Натальи Эстемировой. Тогда Нил Муйжниекс заявил в суде, что власти России не принимают достаточных мер для обеспечения безопасности правозащитников, особенно на Северном Кавказе.

Закон о деятельности «некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента» был принят в июле 2012 года. Он обязывает НКО, получающие зарубежное финансирование и участвующие в политической деятельности, зарегистрироваться в специальном реестре. В ноябре того же года были приняты поправки, предусматривающие штрафы за отказ от добровольной регистрации, а за «злостное уклонение» от его уплаты предусмотрена уголовная ответственность. Весной 2013 года начались массовые проверки НКО. По состоянию на май 2017 года в реестре «иноагентов» 96 организаций. В феврале министр юстиции Александр Коновалов отчитался о более чем 5 тыс. проверках НКО за 2016 год; по их результатам в реестр были включены 43 организации.

Десятки жалоб

В 2014 году в ЕСПЧ поступила первая жалоба на признание НКО «иностранным агентом». Обращение подал исполнительный директор организации «Костромской центр поддержки общественных инициатив» Александр Замарянов. Центр стал второй российской НКО, включенной по решению суда в реестр «иностранных агентов» (первой была ассоциация в защиту прав избирателей «Голос»). Поводом для этого стало то, что организация получила от посольства США грант в $44,4 тыс. и при этом, по мнению костромской прокуратуры, занималась политической деятельностью — провела круглый стол с участием американского дипломата и посылала наблюдателей на выборы. В мае 2013 года года мировой судья включил центр в реестр «иностранных агентов» и оштрафовал организацию на 300 тыс. руб. за то, что она не подала заявление на включение в список самостоятельно.

В отношении центра были нарушены статьи 10 и 11 Европейской конвенции, где говорится о свободе выражения мнения и о свободе объединений, считает Гайнутдинов. Требование объявить себя «иностранным агентом», которое Россия предъявляет к организациям-получателям международных грантов, не является простой формальностью, а накладывает на них большую дополнительную бюрократическую нагрузку, говорится в жалобе, которая есть в распоряжении РБК. Расплывчатое понятие «политической деятельности» делает применение закона непредсказуемым. Кроме того, слово «агент» в русском языке имеет негативную окраску и означает лицо, действующее в интересах враждебного государства. Тем самым власть вынуждает организации «выступить с заявлением, с которым они принципиально не согласны»: что они «представляют собой орудия иностранных правительств, выполняющие тайные задания, которые противоречат интересам российского общества», указано в обращении.

Позднее в ЕСПЧ поступили десятки аналогичных жалоб от различных НКО. Некоторые из которых были объединены в одно производство с жалобой Костромского центра. В итоге заявителями по ней считаются 48 организаций, в числе которых «Мемориал», «Сахаровский центр», петербургская ЛГБТ-организация «Выход», союз «Женщины Дона» и «Солдатские матери Санкт-Петербурга». В числе созаявителей также ассоциация «Агора», юристы которой после упразднения объединились в одноименную правозащитную группу, и «Фонд свободы информации», экс-сотрудники которого теперь работают как неформальное объединение «Команда 29». Жалоба коммуницирована и может быть рассмотрена до конца года, рассказал РБК Гайнутдинов.