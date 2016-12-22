СМИ узнали о побеге в Египет организатора нападения на военных в Чечне

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Личность организатора мартовского нападения на часть Росгвардии в Чечне установлена следователями, узнал «Кавказский узел». По данным издания, он уехал из России и сейчас находится в Египте

Организатором нападения на подразделение Национальной гвардии России в райцентре Наурская на севере Чечни оказался местный житель Али Бакаев, узнал «Кавказский узел».

«Преступник еще 21 марта выехал за пределы страны и, предположительно, находится в Египте. Он объявлен в международный розыск», — рассказал корреспонденту «Кавказского узла» источник в правоохранительных органах.

РБК направил запрос в Росгвардию.

Расследование нападения на Росгвардию в Чечне возглавлял полковник Игорь Соболь, который в последние четыре года занимал должность заместителя руководителя управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу и получил назначение в Грозный по приказу главы СКР Александра Бастрыкина, пишет «Коммерсантъ». В настоящее время он ведет доследственную проверку о преследованиях и вероятных убийствах геев в Чечне.

​Нападение на часть Росгвардии в станице Наурская в Чечне произошло 24 марта. В результате шестеро гвардейцев погибли, еще трое были госпитализированы. Ответным огнем были убиты также шестеро боевиков, еще двоим удалось скрыться. Источники РБК в Росгвардии и еще один, близкий к силовым структурам Чечни, рассказали, что всего в нападении участвовали восемь человек и один из тех, кто «стоял на стреме», был задержан.

Стали известны подробности нападения на Росгвардию в Чечне

СКР возбудил уголовное дело по ст. 317, ч. 2 ст. 208, ч. 3 ст. 222, п. «а, б» ч. 4 ст. 226 Уголовного кодекса (посягательство на жизнь военнослужащих; участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом; незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой; хищение огнестрельного оружия, совершенное организованной группой, с применением насилия, опасного для жизни). По версии следствия, «члены незаконного вооруженного формирования», вооруженные «ножами и огнестрельным оружием», совершили нападение на воинскую часть Росгвардии.

В начале апреля СК удалось задержать седьмого нападавшего, который дал признательные показания.

Ответственность за нападение на часть Росгвардии в Чечне взяла на себя запрещенная организация «Исламское государство».​​