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СМИ узнали о побеге в Египет организатора нападения на военных в Чечне
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12:12
Наталья Демченко
СМИ узнали о побеге в Египет организатора нападения на военных в Чечне
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Личность организатора мартовского нападения на часть Росгвардии в Чечне установлена следователями, узнал «Кавказский узел». По данным издания, он уехал из России и сейчас находится в Египте

Организатором нападения на подразделение Национальной гвардии России в райцентре Наурская на севере Чечни оказался местный житель Али Бакаев, узнал «Кавказский узел».

«Преступник еще 21 марта выехал за пределы страны и, предположительно, находится в Египте. Он объявлен в международный розыск», — рассказал корреспонденту «Кавказского узла» источник в правоохранительных органах.

РБК направил запрос в Росгвардию.

Расследование нападения на Росгвардию в Чечне возглавлял полковник Игорь Соболь, который в последние четыре года занимал должность заместителя руководителя управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу и получил назначение в Грозный по приказу главы СКР Александра Бастрыкина, пишет «Коммерсантъ». В настоящее время он ведет доследственную проверку о преследованиях и вероятных убийствах геев в Чечне.

​Нападение на часть Росгвардии в станице Наурская в Чечне произошло 24 марта. В результате шестеро гвардейцев погибли, еще трое были госпитализированы. Ответным огнем были убиты также шестеро боевиков, еще двоим удалось скрыться. Источники РБК в Росгвардии и еще один, близкий к силовым структурам Чечни, рассказали, что всего в нападении участвовали восемь человек и один из тех, кто «стоял на стреме», был задержан.

Стали известны подробности нападения на Росгвардию в Чечне

СКР возбудил уголовное дело по ст. 317, ч. 2 ст. 208, ч. 3 ст. 222, п. «а, б» ч. 4 ст. 226 Уголовного кодекса (посягательство на жизнь военнослужащих; участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом; незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой; хищение огнестрельного оружия, совершенное организованной группой, с применением насилия, опасного для жизни). По версии следствия, «члены незаконного вооруженного формирования», вооруженные «ножами и огнестрельным оружием», совершили нападение на воинскую часть Росгвардии.

В начале апреля СК удалось задержать седьмого нападавшего, который дал признательные показания.

Ответственность за нападение на часть Росгвардии в Чечне взяла на себя запрещенная организация «Исламское государство».​​

Фотогалерея Нападение боевиков на воинскую часть Росгвардии в Чечне. Фоторепортаж 24 марта боевики напали на воинскую часть Росгвардии в Чечне. Погибли шесть военнослужащих. В больнице находятся еще трое. Шесть боевиков убиты. По информации источника ТАСС, всего нападавших... Показать 9 фотографий

​«Новая газета» подвергла сомнению официальную версию. После анализа фотографий трупов нападавших издание пришло к выводу, что погибшие были расстреляны, а не убиты в ходе боестолкновения. Один из экс-сотрудников правоохранительных органов рассказал изданию, что, судя по фотографиям, имел место типичный «китайский расстрел» — так называли казнь военнопленных обе воевавшие в Чечне стороны конфликта.

Источник РБК в Росгвардии и собеседник, близкий к силовым структурам Чечни, рассказали, что бойцы части Росгвардии во время атаки были без оружия. К шести часам вечера все военнослужащие обязаны сдать оружие в комнату хранения, ключи от которой находятся у дежурного воинской части. Боевики перелезли через ограждение части, незаметно в тумане пробрались к КПП и зашли через открытую дверь, поскольку во время дежурства ее не закрыли. Нападавшие зарезали двоих спящих дежурных, забрали их автоматы и резиновые дубинки. Войдя на территорию, боевики наткнулись на патруль, завязалась перестрелка, рассказал собеседник РБК.

 
Теги
Чечня, Росгвардия
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