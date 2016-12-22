Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Главное
Ущерб от вируса WannaCry оценили в $1 млрд 06:06 «Коммерсантъ» сообщил о возможном прекращении ж/д сообщения с Украиной 03:54 Путин отреагировал на обыски у Серебренникова фразой «Да дураки» Вчера, 23:44 Депутаты возмутились щедростью премий в «Роснефти» и «Газпроме» Вчера, 23:08 Смертник из Манчестера попал на видео за три дня до взрыва 01:17 ТГК-2 создала прецедент на рынке рублевых облигаций 00:07 NYT опубликовала новую утечку о попытках России «повлиять на Трампа» 02:34 США заявили о перехвате своего самолета в Сирии российским истребителем Вчера, 21:13 Богатейший сотрудник Росгвардии заработал в четыре раза больше Золотова Вчера, 20:03 Путин предложил повысить зарплаты «неуказным» бюджетникам Вчера, 19:00 «Газпром» потратит 200 млн руб. на рекламу на телеканале о лошадях Вчера, 23:14 Банки задумались о внедрении в банкоматах идентификации клиентов по лицу 05:02 Прямая линия с президентом пройдет после Дня России Вчера, 21:21
Лента новостей 6:50 МСК
Ущерб от вируса WannaCry оценили в $1 млрд Общество, 06:06 Лучшие предложения рынка наличной валюты  06:00   USD НАЛ. Покупка 56,65 Продажа 56,55 EUR НАЛ. 63,40 63,35 В Красноярском крае из-за пожаров более 500 человек лишились жилья Общество, 05:47 В Бельгии 9 тыс. человек вышли на митинг против приезда Трампа Политика, 05:26 Банки задумались о внедрении в банкоматах идентификации клиентов по лицу Финансы, 05:02 Минфин США заявил о подготовке новых санкций против Ирана, Сирии и КНДР Политика, 04:53 В столице Бразилии в столкновениях пострадали 49 человек Общество, 04:31 В трех регионах России объявлен режим ЧС федерального уровня Общество, 04:10 «Коммерсантъ» сообщил о возможном прекращении ж/д сообщения с Украиной Политика, 03:54 Дмитрий Медведев подписался на страницу Усманова «ВКонтакте» Политика, 03:45 Полтавченко рассказал об усилении мер безопасности на ПМЭФ из-за терактов Общество, 03:20 СМИ узнали о сокращении визита Мэй на саммит G7 из-за теракта в Британии Политика, 02:56 NYT опубликовала новую утечку о попытках России «повлиять на Трампа» Политика, 02:34 СМИ сообщили об обнаруженной в Манчестере взрывчатке Общество, 02:21 Савченко заявила об участии своей партии в выборах в парламент Украины Политика, 02:01 Власти Бразилии привлекли войска для подавления протестов Политика, 01:26 Смертник из Манчестера попал на видео за три дня до взрыва Общество, 01:17 СМИ узнали о совете Джона Керри «учить русский» для студентов в США Политика, 01:00 В Москве загорелся торговый центр Общество, 00:30 При взрывах в Джакарте погибли трое полицейских Политика, 00:17 ТГК-2 создала прецедент на рынке рублевых облигаций Финансы, 00:07 Экс-юрист ЮКОСа заявил о закрытии уголовного дела в его отношении Общество, Вчера, 23:55 Путин отреагировал на обыски у Серебренникова фразой «Да дураки» Политика, Вчера, 23:44 «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы впервые в своей истории Спорт, Вчера, 23:42 Отца и брата смертника из Манчестера задержали в Ливии Общество, Вчера, 23:21 «Газпром» потратит 200 млн руб. на рекламу на телеканале о лошадях Бизнес, Вчера, 23:14 Депутаты возмутились щедростью премий в «Роснефти» и «Газпроме» Бизнес, Вчера, 23:08 Какую опасность представляют китайские долги на $27 трлн Экономика, Вчера, 23:04
Ущерб от вируса WannaCry оценили в $1 млрд
Материалы по теме «Почта России» опровергла сообщения о сбоях из-за вируса WannaCry Центробанк сообщил о пострадавших от WannaCry российских банках Минобороны назвало причину отсутствия ущерба от вируса WannaCry В «Лаборатории Касперского» назвали возможных создателей вируса WannaCry
06:06
Мария Бондаренко
Ущерб от вируса WannaCry оценили в $1 млрд
Фото: YONHAP / AFP
Американские эксперты оценили ущерб от масштабной хакерской атаки, затронувшей 150 стран мира, в $1 млрд. Они не исключают новых атак в будущем

Общий ущерб от масштабной атаки с использованием вируса ​WannaCry составил $1 млрд. ​Такие данные публикует издание McClatchy со ссылкой на оценки американской компании ​KnowBe4, специализирующейся на кибербезопасности.

Сообщается, что всего WannaCry поразил от 200 тыс. до 300 тыс. компьютеров по меньшей мере в 150 странах мира. «Предполагаемый ущерб, нанесенный WannaCry за первые четыре дня, превысил $1 млрд, учитывая вызванные этим масштабные простои крупных организаций по всему миру», — заявил глава KnowBe4 Стью Сьюверман.

В общую оценку ущерба вошли потеря данных, снижение производительности, простои в работе, судебные издержки, репутационные ущербы и другие факторы, отмечается в сообщении компании. 

Эксперты KnowBe4 также не исключают новые атаки в будущем.

​Что известно об атаке хакеров на Россию

Масштабная хакерская атака произошла 12 мая по меньшей мере в 150 странах. Хакеры использовали вирус-вымогатель WannaCry: он устанавливает на компьютер баннер, блокирующий доступ к данным, и требует заплатить за восстановление $300 или 600 в биткоинах. В противном случае вирус обещает удалить файлы в течение трех дней.

Атака затронула деятельность серверов российских телекоммуникационных компаний и силовых ведомств. Среди них оказались «МегаФон», «ВымпелКом»​, компьютеры МВД. В МЧС и Минздраве сообщили об успешном отражении атаки.  

Другие материалы РБК
В Москве появился новый вид дорожного патруля
Названы самые популярные подержанные внедорожники в России
Сразу 16 компаний изменили цены на автомобили в России за месяц
11 резонансных заявлений политиков об ипотеке
Дочь московского чиновника блеснула на вечеринке в Турции (фото)
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку