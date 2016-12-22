Правительство выделит 6 млрд руб. на закупку скорых и школьных автобусов

СМИ сообщили о приближении корабля ВМС США к спорным островам близ Китая

Ущерб от вируса WannaCry оценили в $1 млрд

В Красноярском крае из-за пожаров более 500 человек лишились жилья

В Бельгии 9 тыс. человек вышли на митинг против приезда Трампа

Банки задумались о внедрении в банкоматах идентификации клиентов по лицу

Минфин США заявил о подготовке новых санкций против Ирана, Сирии и КНДР

В столице Бразилии в столкновениях пострадали 49 человек

В трех регионах России объявлен режим ЧС федерального уровня

«Коммерсантъ» сообщил о возможном прекращении ж/д сообщения с Украиной

Дмитрий Медведев подписался на страницу Усманова «ВКонтакте»

Полтавченко рассказал об усилении мер безопасности на ПМЭФ из-за терактов

СМИ узнали о сокращении визита Мэй на саммит G7 из-за теракта в Британии

NYT опубликовала новую утечку о попытках России «повлиять на Трампа»

СМИ сообщили об обнаруженной в Манчестере взрывчатке

Савченко заявила об участии своей партии в выборах в парламент Украины

Власти Бразилии привлекли войска для подавления протестов

Смертник из Манчестера попал на видео за три дня до взрыва

СМИ узнали о совете Джона Керри «учить русский» для студентов в США

В Москве загорелся торговый центр

При взрывах в Джакарте погибли трое полицейских

ТГК-2 создала прецедент на рынке рублевых облигаций

Экс-юрист ЮКОСа заявил о закрытии уголовного дела в его отношении

Путин отреагировал на обыски у Серебренникова фразой «Да дураки»

«Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы впервые в своей истории

Отца и брата смертника из Манчестера задержали в Ливии

«Газпром» потратит 200 млн руб. на рекламу на телеканале о лошадях

Депутаты возмутились щедростью премий в «Роснефти» и «Газпроме»