Страсбург вступился за тяжелобольного арестанта «Матросской Тишины»

ЕСПЧ запросил у российских властей информацию о состоянии здоровья заключенного из «Матросской тишины». По словам его адвоката, фигурант дела может свести счеты с жизнью, чтобы избавиться от боли

Европейский суд по правам человека ответил на обращение адвоката Светланы Сидоркиной, сотрудничающей с правозащитной организацией «Зона права». Страсбург запросил у России информацию о том, какая помощь была оказана тяжелобольному Алексею Магазейщикову, содержащемуся в столичном следственном изоляторе «Матросская Тишина». Об этом говорится в письме Страсбургского суда от 19 мая. Копия документа есть в распоряжении РБК.

Российские власти должны к 29 мая предоставить сведения о состоянии здоровья 55-летнего заключенного и о том, был ли у него доступ к необходимым медицинским услугам. Сидоркина рассказала РБК, что в ее практике были случаи, когда ЕСПЧ сразу принимал решение и обязывал государство оказать помощь тяжелобольным заключенным. В случае с Магазейщиковым Страсбург взял небольшую паузу, чтобы дождаться ответа от России и более детально изучить вопрос.

Магазейщиков осужден за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК), сейчас Преображенский суд рассматривает второе дело в отношении него по этой же статье. В сентябре 2015 года его перевели из колонии в столичный изолятор «Матросская Тишина». У Магазейщикова было диагностировано заболевание предстательной железы, из-за чего в 2013 году ему установили катетер в мочевой пузырь. После перевода в СИЗО его состояние значительно ухудшилось.

Сам фигурант дела связал это с тем, что ему не меняли катетер, а врач его не осматривал. Адвокат неоднократно обращалась к руководству изолятора, однако ей отвечали, что Магазейщикову оказывается медицинская помощь «согласно нормативным документам».

«Боль, которую он испытывает в нижней части брюшной полости, бывает настолько сильной и невыносимой, что он не может спать. Заявитель в полном отчаянии: постоянно посещают мысли о суициде как о средстве избавления от боли», — подчеркивалось в обращении в ЕСПЧ. В апреле Магазейщикова осмотрел врач, который пришел к выводу, что «прогноз ввиду крайней запущенности заболевания неблагоприятный». Врач рекомендовал перевести заключенного в стационар, поскольку ему может потребоваться удаление мочевого пузыря. Однако дополнительная медпомощь Магазейщикову не была оказана. Сидоркина отмечала, что таким образом ФСИН нарушает запрет на пытки, установленный ст. 3 Европейской конвенции по правам человека.