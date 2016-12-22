Экс-сенатора Сабадаша приговорили к 8,5 года по делу о хищении ₽190 млн

Александра Сабадаша, владельца водочного завода «Ливиз», приговорили к восьми с половиной годам колонии по делу о хищении 190 млн руб. Два года назад он проходил по делу о хищении 1,87 млрд руб у государства

Александр Сабадаш (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Смольнинский районный суд Петербурга приговорил бывшего сенатора от Ненецкого автономного округа, владельца ликеро-водочного завода «Ливиз» Александра Сабадаша к семи годам колонии общее режима, по совокупности с прошлым наказанием его заключение продлится восемь с половиной лет. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на прокуратуру Петербурга.

Сабадаша признали виновным в хищении 190 млн руб. у банка «Таврический». Другие фигуранты дела — председатель правления Санкт-Петербургского банка «Таврический» Сергей Сомов и его заместитель Дмитрий Гаркуша — приговорены к семи годам лишения свободы каждый. Кроме того, всем осужденным назначены штрафы по 100 тыс. руб.

Помимио этого, суд в полном объеме удовлетворил гражданский иск банка на сумму причиненного ущерба — 189,521 млн руб.

По данным следствия, с июня по декабрю 2013 года Сабадаш, Гаркуша и Сомов заключили с подконтрольным последнему юрлицом кредитные договоры на 190 млн руб. ​«В дальнейшем соучастники перевели похищенные деньги на счета других подконтрольных Сабадашу юридических лиц, находящихся за пределами России», — сообщили РАПСИ в горпрокуратуре. Фигуранты дела вину не признали.

Сабадаш 30 марта 2015 года был приговорен к 6 годам лишения свободы. Согласно материалам суда, подконтрольная Сабадашу фирма «ЭС-Контрактстрой» хотела получить у налоговой инспекции НДС в размере 1,87 млрд руб. за работы, которые выполнялись другим предприятием Сабадаша. По версии следствия, работы — запуск производства промышленного топлива (деревянных пеллет) — на самом деле выполнены не были.

Александр Сабадаш был известен в основном как владелец водочного бизнеса. В 1990-х он поставлял в Петербург водку Absolut, в 1997 году купил крупневший водочный завод города — «Ливиз». Сабадаш был сенатором от НАО с 2003 по 2006 год.