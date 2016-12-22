От Киркорова потребовали 15 млн руб. за плагиат песни в исполнении Далиды

На Филиппа Киркорова снова подали в суд, заподозрив его в плагиате. Претензии касаются его песни «Шелковая нить», в которой истец — французский композитор — усмотрел сходство со своей песней Helwa ya Baladi в исполнении Далиды

Филипп Киркоров (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Французский музыкант и автор песен Жильбер Синуэ подал иск против Филиппа Киркорова за плагиат песни Helwa ya Baladi, которую исполняла Далида, рассказал РБК пресс-секретарь Савеловского суда Москвы Константин Тимошенко.

«У суда есть пять дней на рассмотрение вопроса о принятии искового заявления. В дальнейшем будет назначаться сначала досудебная подготовка, потом уже рассмотрение по существу, если иск будет принят в производство», — пояснил он.

Адвокат истца Игорь Трунов пояснил агентству ТАСС, что в иске содержится требование выплаты компенсации в размере 15,5 млн руб. «Речь в иске идет о песне под названием Helwa ya Baladi («Моя прекрасная родина»), зарегистрированной в авторском обществе Республики Франция в 1978 году и впервые исполненной певицей в декабре 1979 года. Киркоров исполняет эту песню на русском языке под названием «Шелковая нить», она выходила в составе трех альбомов исполнителя», — рассказал защитник.

Он добавил, что в ходе судебного процесса сумма иска будет уточняться и может вырасти после получения результатов экспертиз.

Сам Киркоров в беседе с «РИА Новости» заявил, что не располагает информацией о поданном против него иске.

Это уже не первое обвинение в плагиате в адрес Киркорова. В ноябре прошлого года иск к Киркорову о защите авторского права подал в Мосгорсуд французский музыкант и композитор Дидье Маруани. Речь шла о песне Киркорова «Жестокая любовь». По словам Трунова, который тогда также представлял истца, эксперты установили в этой песне «факт частичного заимствования» из композиции Маруани Symphonic space dream. В иске содержались требования выплаты компенсации в размере 75 млн руб. Иск не был принят к производству из-за неподсудности — его должен был разбирать районный суд.

Адвокат Александр Добровинский, который защищал интересы Киркорова, утверждал, что Маруани и Трунов вымогали у его подзащитного 75 млн руб.