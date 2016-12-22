Бизнесмен получил срок за хищения при закупке кондиционеров для СКР

Сергей Касаткин, который пошел на сделку со следствием и дал показания по делу о хищении средств при установке кондиционеров в здании центрального аппарата СКР в Москве, получил год и десять месяцев колонии

Фото: Сергей Михеев / «Коммерсантъ»

Калининский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к одному году и десяти месяцам колонии общего режима бизнесмена Сергея Касаткина, сообщает объединенная пресс-служба городских судов Санкт-Петербурга в официальном Telegram-канале.

«Суд посчитал доказанным, что Касаткин совершил мошенничество в особо крупном размере, а именно, являясь подрядчиком при ремонте зданий СК РФ, похитил 36 млн руб., поставив товары (кондиционеры) худшего качества, чем было предусмотрено технической документацией», — сообщила пресс-служба.

В пресс-службе также отметили, что сам бизнесмен свою вину признал и «деятельно раскаялся».

В апреле 2016 года «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что Следственный комитет России проверяет работу главного управления обеспечения деятельности (ГУОД) СК и входящего в него управления капитального строительства (УКС). По информации издания, органы собственной безопасности СК выявили махинации с контрактами ГУОД, которые были проведены под руководством бывшего руководителя УКС Алексея Скачкова.

Алексей Касаткин и руководитель отдела по управлению закупками Александр Шкутов стали фигурантами дела о мошенничестве в особо крупном размере. Поводом для возбуждения дела, как сообщал «Коммерсантъ», стал тендер на поставку и монтаж восьми мультизональных систем и 52 кондиционеров в четырех зданиях СК в Москве — сумма контракта в 65 млн руб. была завышена примерно на 25 млн руб., отмечала газета.

Дело гендиректора ООО «Альфа» Сергея Касаткина было выделено из основного дела о мошенничестве на сумму 65 млн руб., так как он заключил досудебное соглашение и дал показания, уточняет «Коммерсантъ».

В Калининском райсуде продолжается слушание основного дела, фигурантами которого также выступают бывший начальник управления капитального строительства СКР Алексей Скачков, бывший глава отдела управления закупками комитета Александр Шкутов и еще два предпринимателя.