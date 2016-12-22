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Полиция изменит маршруты патрулирования в дни показа «Матильды»
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Полиция изменит маршруты патрулирования в дни показа «Матильды»
Общество, 15:55
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Полиция изменит маршруты патрулирования в дни показа «Матильды»
Полиция изменит маршруты патрулирования по всей России во время показов фильма «Матильда», рассказали источники РБК. Полицейские рекомендуют кинотеатрам поставить на входе рамки металлодетекторов
Фото: Сергей Ермохин для РБК

Усиленные патрули

В дни показа фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя сотрудники полиции изменят маршруты патрулирования, сообщил РБК источник в одном из региональных управлений МВД. Усиленные наряды полиции будут дежурить у кинотеатров по всей стране, подтвердил РБК источник в центральном аппарате МВД. По его словам, в холлах наиболее посещаемых кинотеатров, где пройдет показ фильма «Матильда», будут нести дежурство по пять сотрудников полиции. ​

«Полицейские будут приближаться к зданиям кинотеатров и наблюдать за общественным порядком», — рассказал собеседник из регионального управления полиции. Владельцам кинотеатров в полиции рекомендовали установить рамки металлодетекторов, уточнил собеседник РБК. Об изменении схемы патрулирования во всех регионах, где располагаются кинотеатры, знают и в объединенной сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино».

Премьерный показ «Матильды» прошел накануне в здании Мариинского театра. Старт широкого проката фильма в кинотеатрах страны намечен на 26 октября.

Премьера «Матильды» в Санкт-Петербурге. Фоторепортаж Еще 12 фото
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Интерес полиции

В администрации одного из кинотеатров в подмосковных Мытищах РБК рассказали, что в середине октября им позвонили из местного отдела полиции и попросили предоставить информацию о показе «Матильды». «Представителей правоохранительных органов интересовали даты показов фильма и время сеансов», — рассказал один из сотрудников кинотеатра. «Мы предоставили всю информацию, так как заинтересованы в дополнительных мерах безопасности, которые могут обеспечить сотрудники полиции, — добавил собеседник. — Нам порекомендовали установить рамки безопасности и сказали, что за кинотеатром присмотрят». В межмуниципальном управления МВД по Мытищам РБК подтвердили, что схема патрулирования во время проката «Матильды» будет изменена. Там сообщили, что действительно рекомендовали местным кинотеатрам установить металлодетекторы.

Кинотеатры позвали на помощь

Объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» обращалась в правоохранительные органы с просьбой обеспечить безопасность на время проката фильма «Матильда», сообщила РБК директор по связям с общественностью киносети Александра Артамонова. «Мы находимся на связи с местными отделениями полиции в регионах России. Им были отправлены информационные письма и заявления с просьбой усилить меры безопасности в связи с выходом фильма «Матильда» на экраны. Мы проговаривали количество дней, которые фильм будет стоять в прокате. От полиции был получен ответ, что они будут менять схему патрулирования, где-то кинотеатры проверяют с собаками. Такая работа ведется всюду, включая Москву» — рассказала Артамонова.

В пресс-службе сети кинотеатров «Каро» РБК сообщили, что во время показов фильма «Матильда» будут усилены меры безопасности.

В ГУ МВД по Московской области РБК подтвердили, что во время проката «Матильды» меры безопасности будут усилены.

Поступила ли информации о возможных «противоправных действиях» во время проката «Матильды», в полиции не сказали. РБК направил запрос с просьбой рассказать об усиленных мерах безопасности во время показа «Матильды» в пресс-службу МВД.

Автор: Дмитрий Серков.
При участии: Мария Истомина, Егор Губернаторов.
Теги: безопасность , ГУ МВД , «Матильда»
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