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В Минобрнауки назвали цель и авторов «шумихи» о диссертации Мединского
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В Минобрнауки назвали цель и авторов «шумихи» о диссертации Мединского
Общество, 08:30
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В Минобрнауки назвали цель и авторов «шумихи» о диссертации Мединского
Публикации в СМИ о деле с диссертацией Владимира Мединского в Минборнауки охарактеризовали словом «шумиха». Ее организаторы, по мнению представителя ведомства, пытаются поймать хайп и оказать давление на министерство
Владимир Мединский (Фото: Михаил Почуев / ТАСС )

В Минобрнауки назвали публикации в СМИ об истории с диссертацией министра культуры Владимира Мединского «шумихой», которая организована, чтобы оказать давление на ведомство перед принятием окончательного решения.

«Всю шумиху в СМИ мы воспринимаем как попытку оказать давление на окончательное решение Минобрнауки теми, кто в научном споре не смог убедить уважаемых членов президиума ВАК», — заявил РБК пресс-секретарь министра образования и науки Андрей Емельянов. «Что они делают? — пытаются поймать хайп. Есть закон, есть процедура — все соблюдено», — добавил чиновник.

Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) 20 октября рекомендовал министерству образования и науки не лишать ученой степени доктора исторических наук Мединского. За это решение проголосовали 14 членов президиума. Шестеро членов президиума проголосовали против сохранения докторской степени министра. При этом среди них были оба историка, входящие в президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) — научный руководитель Государственного архива Сергей Мироненко и руководитель Центра истории частной жизни и повседневности Института всеобщей истории Российской академии наук (РАН) Игорь Данилевский.

Проголосовали «против» также декан экономического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова Александр Аузан, завотделом языков народов России Института лингвистических исследований РАН Евгений Головко, замдиректора Института философии РАН Мария Федорова и доцент НИУ ВШЭ Александр Муравьев.

Ранее 2 октября экспертный совет ВАК по истории при Минобрнауки рекомендовал лишить Мединского ученой степени по истории. Позже члены совета выступили с заявлением, в котором отвергли обвинение в его травле, а также ответили на претензии в свой адрес. По мнению экспертов, у автора диссертации отсутствуют базовые профессиональные навыки историка, и прежде всего «научного источниковедческого анализа привлеченных им источников».

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Они также отметили, что не обвиняли Мединского в плагиате, однако пояснили, что отсутствие в труде Мединского плагиата не является «гарантией соответствия работы требованиям, предъявляемым к докторской диссертации». Заявления о том, что диссертация Мединского якобы получила два положительных отзыва, не соответствуют действительности, отметили ученые, поскольку диссертационный совет МГУ отказался ее рассматривать, а диссертационный совет в Белгородском университете, хотя и представил в ВАК свое заключение, но также не рассматривал ученый труд министра по существу, пояснили авторы заявления.

Глава Минобрнауки Ольга Васильева 20 октября прокомментировала решение президиума ВАК о сохранении ученой степени Мединского, словами «я очень счастлива». Она добавила, что во время заседания министр культуры «очень правильно и четко отвечал» на заданные вопросы. Васильева отметила, что четкие ответы Мединского подтвердили не только его авторство, но и «глубокие знания того, о чем он говорит».

Министр также сообщила, что Минобрнауки вынесет свое решение по диссертации Мединского через две недели.
 

Авторы: Владислав Гордеев, Полина Звездина.
Теги: Владимир Мединский , диссертация , Миноборнауки
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