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Обвиняемую в растрате ₽146 млн. в компании Артема Чайки отправили в СИЗО
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Обвиняемую в растрате ₽146 млн. в компании Артема Чайки отправили в СИЗО
Общество, 00:11
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Обвиняемую в растрате ₽146 млн. в компании Артема Чайки отправили в СИЗО
Суд перевел из-под домашнего ареста под стражу экс-директора компании «НК Бердяуш» Екатерину Краснихину. Ее обвиняют в растрате 146 млн руб. перед продажей компании сыну генпрокурора Артему Чайке

Тверской суд Москвы отправил под стражу бывшего гендиректора ООО «НК Бердяуш» Екатерину Краснихину, которая наряду с другими экс-руководителями компании обвиняется в растрате 146 млн руб. Такое решение приняла судья Мария Сизинцева, передает корреспондент РБК.

Единственным владельцем «НК Бердяуш» (которая сейчас называется «ПНК-Урал»), является предприниматель Артем Чайка — сын генпрокурора Юрия Чайки, следует из данных реестра юрлиц. Чайка приобрел компанию в 2014 году. После проверки там была обнаружена растрата, совершенная при прежнем владельце, и руководство компании по инициативе Чайки сообщило о преступлении в силовые структуры, поясняли ранее в «НК Бердяуш».

Чайка до сих пор не рассчитался за компанию с прежним владельцем Сергеем Вильшенко, утверждала на заседании Краснихина со ссылкой на документы сделки. Именно с нежеланием сына генпрокурора выполнять свои обязательства она связывает преследование бывшего руководства компании. Краснихина просила вмешаться в ситуацию детского омбудсмена Анну Кузнецову: под домашним арестом Краснихина родила сына, которому сейчас месяц.

Фабула дела

Уголовное дело в отношении Краснихиной было возбуждено в июне этого года по статье о присвоении или растрате (ч.4 ст. 160 УК РФ); кроме нее, по делу проходит ряд бывших топ-менеджеров компании. В сентябре подозреваемым по делу стал ее бывший владелец Сергей Вильшенко. Он находится в розыске, следует из материалов, которые зачитала на заседании судья Сизинцева.

В 2012-2014 годах «НК Бердяуш» незаконно переводила средства на счета фирм, которые не оказывали никаких услуг, а деньги, переведенные на их счета, расхищались, считает следствие. Краснихина работала гендиректором «НК Бердяуш» в 2010-2012 году и в этот период контролировала все незаконные операции, говорится в материалах дела.

«Претензии ко мне возникли у текущего собственника. Тот собственник, при котором работала я, никаких вопросов ко мне не имел. Никакие ревизии — ни налоговые проверки, ни аудит при продаже — не находили нарушений», — возражала Краснихина.

Краснихина изначально была под подпиской о невыезде. После того, как с ее банковского счета были сняты 44 млн руб, меру пресечения ей изменили на домашний арест, рассказал следователь МВД Олег Сильченко. По его словам, снятые наличные впоследствии так и не были найдены. 12 октября обвиняемая сорвала условия домашнего ареста — сильно опоздала домой из медицинского центра, куда якобы ездила с сыном, добавил следователь.

Обращение к Кузнецовой​

Краснихину отправили под домашний арест 5 сентября на последних сроках беременности. 15 сентября она родила сына, говорится в ее обращении к уполномоченному по правам ребенка при президенте Анне Кузнецовой (есть у РБК).

По условиям домашнего ареста визиты к детским врачам Краснихина должна согласовывать со следствием, при этом, как она утверждает, в праве поехать с сыном в платную медицинскую лабораторию для сдачи анализов ей отказали. Самостоятельно покупать продукты и средства гигиены, оплачивать коммунальные услуги Краснихина не может, заверяет она — счета арестованы, а карты изъяты. Кроме того, обвиняемая перенесла кесарево сечение с большой кровопотерей, ей рекомендовано в течение трех месяцев наблюдаться у врача. Справки от врача, свидетельствующие об этом, Краснихина приложила к обращению и предоставила суду. Под домашним арестом эта возможность также ограничена, указывает Краснихина. 

Вскоре после того, как 12 октября Краснихина опоздала из перинатального центра домой, ее матери позвонили сотрудники органов соцзащиты и сообщили, что ей стоит начать оформлять опеку над внуком уже сейчас: из-за срыва домашнего ареста Краснихину решено отправить в СИЗО, заявили чиновники со слов обвиняемой.

Обращение Краснихиной к детскому омбудсмену было направлено 17 октября. 19 октября следствие вышло в суд с ходатайством об изменении Краснихиной меры пресечения. РБК направил запрос в аппарат детского омбудсмена; предоставить ответ в течение дня там не смогли.

Расчеты по сделке

Старший сын генпрокурора стал владельцем 100% акций «НК Бердяуш» в феврале 2014 года, следует из данных госреестра юрлиц. Через несколько месяцев компания приобрела контрольный пакет «дочки» РЖД «Первой нерудной компании» и стала крупнейшим поставщиком щебня монополиии. По данным «СПАРК-Интерфакс», с 2013 года компания поставила РЖД и структурам, учрежденным корпорацией, продукцию на 10,2 млрд руб.

Чайка до сих пор не рассчитался с прежним владельцем компании Сергеем Вильшенко, утверждала на заседании Краснихина. «Между Вильшенко и Чайкой был заключен меморандум от 10 июля 2014 года, где они определили стоимость компании ($80 млн) и порядок ее выплаты. Я знаю об этом, поскольку как юрист согласовала данную сделку и оформляла текст меморандума. Срок исполнения обязательств наступал в июле текущего года. Незадолго до этого было возбуждено дело. Считаю, что это сделано с целью избежать исполнения обязательств по данному документу», — заявила обвиняемая, утверждая, что следствие «полностью курируется и контролируется Генпрокуратурой»

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил РБК, что Артем Чайка не имеет отношения к Генпрокуратуре, а высказывание Краснихиной является мнением частного лица. Связаться с руководством «НК Бердяуш» в понедельник не удалось: телефоны не отвечали, а электронный почтовый ящик компании оказался нерабочим.

Теги: уголовное дело , СИЗО , продажа , Артем Чайка
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