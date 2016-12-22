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Оргкомитет ЧМ-2018 разорвал договор с компанией семьи Блаттера
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Оргкомитет ЧМ-2018 разорвал договор с компанией семьи Блаттера
ЧМ-2018, 11:27
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Оргкомитет ЧМ-2018 разорвал договор с компанией семьи Блаттера
Российский оргкомитет чемпионата мира по футболу разорвал контракт на обслуживание VIP-лож во время ЧМ со связываемой с семьей Блаттера компанией Match Hospitality AG
Йозеф Блаттер (Фото: Arnd Wiegmann / Reuters)

Оргкомитет чемпионата мира по футболу 2018 года в России изменил условия работы с компанией Match Hospitality AG («Матч Хоспиталити») — официальным продавцом так называемых пакетов гостеприимства — дорогих VIP-пакетов на игры чемпионата мира.

Как рассказал РБК источник, близкий к организаторам ЧМ-2018, оргкомитет разорвал контракт на обслуживание зон VIP и VVIP с компанией Match Hospitality AG. Новый подрядчик будет выбран на конкурсной основе.

«Контракт был расторгнут, никакой политической и иной подоплеки здесь нет, никакой таинственности тоже. Это совместное решение двух хозяйствующих субъектов», — пояснил глава оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин агентству «Р-Спорт».

Причина разрыва контракта не называется. РБК отправил запрос в Match Hospitality и оргкомитет ЧМ-2018.

При этом Match Hospitality сохранит заключенные напрямую c HIFA контракты на продажу VIP-пакетов на игры чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Продажи стартовали 6 июня этого года. Клиенты могли выбирать из различного набора билетов, входящих в пакеты: можно было выбрать билеты на конкретную команду, либо на матчи в определенном городе, либо на определенной стадии турнира.

Самый дорогой пакет билетов (серия «Большая тройка») предлагался к продаже за $2,8 млн. За эту сумму покупатель получал ложи на все игры, которые пройдут на стадионах «Лужники» и «Спартак» в Москве, а также в Санкт-Петербурге. Таким образом, пакет давал возможность посетить матч открытия с участием сборной России, оба полуфинала и финал чемпионата мира.

Самые дешевые билеты категории Hospitality (в эту категорию входят элитные билеты) стоят $850 за место.

Помимо хорошего места на стадионе покупатель такого билета получал гостиничный сервис, фуршет, памятный подарок и парковку на стадионе. «Цены адекватные, — комментировал ценообразование на элитные пакеты гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин. — По сравнению с предыдущими чемпионатами мира по футболу цены на такие пакеты билетов практически не изменились».

При этом самые дешевые билеты на матчи чемпионата мира продаются по цене 1280 руб., причем эта цена установлена только для граждан России. Чтобы приобрести такой билет, нужно было до 12 октября оставить заявку на его покупку. Если заявителей окажется больше, чем билетов, определять, кому достанется билет, организаторы планируют методом жеребьевки. В конце первого этапа продаж, то есть с 16 по 28 ноября, билеты на матчи будут продаваться на сайте ФИФА в порядке живой очереди.

Самые дешевые билеты иностранным гражданам обойдутся в $105.

Матчи чемпионата мира по футболу-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Саранске, Самаре, Сочи, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде и Волгограде. К настоящему моменту путевки в Россию завоевали сборные Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии, Южной Кореи и Саудовской Аравии.

Match Hospitality AG и скандалы с продажей билетов

Компания Match Hospitality AG работает с FIFA более десяти лет. Начиная с Кубка конфедераций 2009 года компания отвечала за программу гостеприимства на чемпионатах мира по футболу среди мужчин (2010 и 2014 года) и среди женщин (2011 и 2015 года).

Компания не раз оказывалась замешана в скандалах. Во время чемпионата мира в ЮАР хозяева гостиниц жаловались, что компания продавала номера со значительной наценкой.

Перед чемпионатом мира в Бразилии один из агентов Match Hospitality оказался связан с нелегальной продажей билетов, а в 2015 году в СМИ появились сообщения о том, что на тот момент главу FIFA Йозефа Блаттера подозревают в коррупции, поскольку одним из акционеров Match Hospitality является его племянник, Филипп Блаттер.

Помимо Филиппа Блаттера среди бенефициаров компании называли китайского предпринимателя Вана Цзяньлиня, а также Энрике Бирома и Хайле Бирома, которые раньше работали с Йозефом Блаттером.

ООО «Матч Хоспиталити», российская «дочка» Match Hospitality AG, по данным портала госзакупок, на сегодняшний день заключила два контракта на сумму почти 60 млн руб. с компанией «ВТБ Страхование». Крупнейший из них касается заказа услуг спортивных объектов в количестве 20 штук на сумму 58 млн руб. Кроме того, завершена госзакупка на сумму более 6,5 млн руб., где заказчиком выступает АО «РТ Лабс» — системный интегратор группы компаний «Ростелеком».

Авторы: Денис Пузырев, Филипп Алексенко.
Теги: футбол , ЧМ-2018 , билеты , Зепп Блаттер
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