В США назвали имя выигравшего самый большой в истории джекпот

Победительницей лотереи Powerball, выигравшей самый большой приз, когда-либо приходившийся на один лотерейный билет — $758,7 млн — стала 53-летняя медработница. Свою победу она пообещала отметить, «укутавшись в одеяло»

Человеком, сорвавшим в лотерее Powerball самый большой в истории джекпот — $758,7 млн — стала 53-летняя медработница Мэйвис Уончик из города Чикопи штата Массачусетс. В четверг, 24 августа, она дала пресс-конференцию, чтобы поделиться своими впечатлениями от выигрыша, сообщает CBS News.

У Уончик, как отмечает телеканал, — двое детей — мальчик и девочка. Выигрышные номера в билете, она, по ее словам, выбрала, ориентируясь на днях рождениях членов ее семьи. О выигранном ею джекпоте, как уточнила медработница, она узнала вечером 23 августа, когда находилась вместе с коллегой на работе.

«Мои цифры были в основном случайными, например, наши дни рождения [в семье]», — пояснила она, добавив, что также использовала случайные цифры, которые тем или иным образом были связаны с ней, ее знакомыми или родственниками. «У нас с мамой, отчимом и моим другом есть одна традиция — мы все ходим ужинать в пятницу вечером и играем и в [числовую лотерею] кено», — отметила Уончик, пояснив, что «их число» в этой игре — четыре.​ «Мне просто приходилось выбирать, и это сработало», — пояснила сорвавшая крупнейший джекпот американка.

Теперь Уончик заявила, что не собирается возвращаться на работу в местную больницу. В первую очередь, по ее словам, после получения приза она попытается отдохнуть. «Я просто хочу расслабиться», — добавила она, заметив, что свой выигрыш планирует отпраздновать, «укутавшись в одеяло».

Лотерея Powerball состоялась 24 августа. В этот же день стало известно о том, что ее главный приз — $758,7 млн — выиграл неизвестный американец. Сумма стала мировым рекордом — такой большой выигрыш на один лотерейный билет не выпадал до сих пор еще ни разу. Выигрышные номера были 6, 7, 16, 23 и 26.

Единовременная сумма выплат, как замечает CNBC News, составляет $480,5 млн. По словам официальных лиц, после выплаты налогов Уончик получит $336 млн.​