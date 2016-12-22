Стрелок в Чарльстоне взял заложников в ресторане

Стрелок в американском Чарльстоне взял в заложники несколько человек в ресторане Virginia's и провозгласил себя «королем города». Известно, что он ранил одного человека. Полиция ведет с ним переговоры

Фото: SydneyLive5 / twitter.com

Недовольный сотрудник ресторана Virginia's в Чарльстоне (штат Южная Каролина) подстрелил одного человека и взял посетителей в заложники. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на мэра города Джона Текленбурга. Полиция ведет переговоры со стрелком.

Ранее полиция сообщила о стрельбе в центре города. Раненый человек был доставлен в госпиталь, ​его состояние пока что неизвестно.

По словам мэра, инцидент не имеет отношения к терроризму.

Представитель городской полиции Чарльз Фрэнцис уточнил, что стрелок взял в заложники пару человек. Район ресторана оцеплен, полиция советует избегать места стрельбы.

Очевидцы событий Том и Пэтси Плэнт рассказали The Post and Courier, что обедали, когда мужчина зашел на кухню с заряженным пистолетом и заявил, что он «новый босс в городе». Плэнт ушли из ресторана через черный ход.

Другой посетитель также сообщил, что мужчина, одетый в одежду сотрудника Virginia's, закрыл входную дверь со словами, что он «новый король Чарльстона».

По данным издания, на тот момент в ресторане находились около 30 человек.