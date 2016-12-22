Число лишившихся поездки в Турцию клиентов Ted Travel оценили в 7,5 тыс.

В Турцию не смогут улететь 7,5 тыс. клиентов туроператора Ted Travel, которые оплатили путевки до конца сентября. С такой оценкой выступила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
По словам Тюриной, туроператор еженедельно отправлял из Москвы в Анталью около 1,5 тыс. человек рейсом авиакомпании «Якутия». Она оценила их общую программу на сезон в 20–30 тыс. туристов. «Объем по сравнению с другими операторами по Турции небольшой», — заметила она (цитата по «Интерфаксу»). Если Ted Travel уже успела продать туры до конца сентября, то «до конца августа и в сентябре на курорты не улетят не менее 7,5 тыс. человек».
Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что Ted Travel каждый день, кроме пятницы, отправляла в Турцию на бортах «Якутии» 130 туристов. То есть за последние шесть дней туроператор отправил в Турцию 780 туристов.
В четверг днем, 24 августа, Ted Travel приостановила работу из-за невозможности исполнять обязательства перед клиентами. Компания объяснила прекращение работы низким спросом на путевки в Турцию — свой основной туристский продукт. Финансовая ответственность Ted Travel застрахована в компаниях АО «АСК «Инвестстрах» и АО СО «Якорь» на 25 млн руб. в каждой. Пострадавшим клиентам нужно обращаться в эти компании для возмещения убытков.
Страховка Ted Travel составляет 50 млн руб. и она, по мнению советника руководителя Ростуризма Дмитрия Горина, покроет все заявления пострадавших. «По предварительным оценкам, 3 тыс. человек [не улетят в Турцию по оплаченным путевкам], но окончательная цифра будет понятна после того, как появится реестр всех поданных заявлений от туристов. Пострадавших в этой истории, скорее всего, не будет, так как страховка все покроет», — сказал в разговоре с РБК Горин.
Днем ранее стало известно, что у туристов из России, купивших путевки у Ted Travel, проблемы с заселением. В Ростуризме тогда сообщили, что договорились с Ted Travel о решении проблем с размещением туристов.
Спад спроса на путевки в Турцию связан с учащением случаев заражения энтеровирусной инфекцией на курортах страны. В Роспотребнадзор жаловались более 500 россиян.