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Игра сериалов: названы самые высокооплачиваемые актеры телешоу
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Игра сериалов: названы самые высокооплачиваемые актеры телешоу
Общество, 15:56
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Игра сериалов: названы самые высокооплачиваемые актеры телешоу
Пять первых мест в рейтинге заняли звезды «Теории большого взрыва», половину в первой десятке в номинации «Драма» - звезды «Игры престолов»
Фото: Matt Sayles / AP

Рейтинг самых высокооплачиваемых актеров телесериалов (по величине платы за съемки в одном эпизоде) по итогам прошлого сезона вновь возглавил Джим Парсонс и его партнеры по сериалу «Теория Большого взрыва», сообщает журнал Variety.

По оценкам экспертов издания, Парсонс, сыгравший в «Теории Большого взрыва»​Шелдона Купера, а также Кейли Куоко (Пенни), Джонни Галэки (Леонард), Саймон Хелберг (Говард) и Кунал Найар (Радж), получают сейчас за каждый эпизод по $900 тыс.

С этой «зарплатой» пятерка звезд «Теории Большого взрыва» возглавляет не только рейтинг комедийных ТВ-актеров, но и общий рейтинг актеров, снимающихся в телесериалах. Однако, по сравнению, с предыдущей версией рейтинга доходы Парсонса, Куоко и Галэки сократились — годом ранее Variety оценивал их зарплаты в $1 млн за эпизод, именно за такую сумму, по данным СМИ, исполнители трех главных ролей в сериале согласились сниматься в 8-м, 9-м и 10-м сезонах

А вот для Хелберга и Найала новый результат явный успех, годом ранее Variety вовсе не включил их в свой рейтинг. В обновленный же рейтинг вошли также Маим Бялик (Эми Фара Фаулер) и Мелисса Ройч (Бернадетт), зарплаты которых Variety оценил в $500 тыс за эпизод (7-14 места в рейтинге комедийных актеров).

Существенно увеличил свои доходы, благодаря успеху сериала «Игроки» (Ballers), знаменитый рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон. По оценкам Variety, он получает по $650 тыс. за серию (годом ранее было $400 тыс.) и в рейтинге комедийных актеров стоит ниже только главных звезд "Теории Большого взрыва». Кроме того, в число лидеров номинации вошли Эд О`Нилл, София Вергара, Джули Боуэн и другие исполнители главных ролей в сериале «Американская семейка» (Modern Family), получающие по $500 тыс. за серию.

В те же $500 тыс. за серию Variety оценил и доходы пяти главных звезд сериала «Игра престолов» — Эмилии Кларк (сыграла роль Дейенерис Таргариен), Лины Хиди (Серсея Ланнистер), Питера Динклейджа (Тирион Ланнистер), Кита Харингтона (Джон Сноу) и Николая Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер).

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С этим результатом звезды «Игры престолов» занимают половину мест в ТОП-10 рейтинга актеров из сериалов из категории «Драма», уступая только Марку Хэрмону («Морская полиция: Спецотдел»/NCIS, $525 тыс. за эпизод) и Роберту де Ниро, зарплату которого в еще не вышедшем на экраны сериале Дэвида Рассела эксперты Variety оценили в $775 тыс.

Впрочем, уже в скором будущем звезды «Игры престолов» могут возглавить не только драматический раздел рейтинга Variety, но и весь рейтинг в целом. Осенью 2016 года Hollywood Reporter сообщал, что Кларк, Хиди, Динклейдж, Харингтон и Костер-Вальдау сумели объединенными усилиями добиться повышения своих зарплат до $1,1 млн за эпизод. Другие СМИ сообщали об увеличении зарплат звезд «Игры престолов» до $1,6 млн за серию, а Telegraph весной 2017 года называла даже сумму в £2 млн.

Если британская газета окажется права, то Кларк, Хиди, Динклейдж, Харингтон и Костер-Вальдау установят новый рекорд «стоимости» ТВ-актеров, потеснив Чарли Шина, который на пике успеха сериала «Два с половиной человека» получал по $1,8 млн за эпизод.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: телевидение , «Игра престолов» , телешоу , телесериал , "Игра престолов"
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