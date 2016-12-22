Чайка объяснил запрет анонимности в мессенджерах борьбой с наркотиками

Генпрокурор России Юрий Чайка на встрече с коллегами из БРИКС рассказал, что запрет анонимности в мессенджерах призван противодействовать распространению наркотиков. Законопроект об этом в конце июля одобрили депутаты Госдумы

Игорь Чайка (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Запрет анонимности в мессенджерах направлен на противодействие преступлениям, в том числе на борьбу с незаконным оборотом наркотиков. Об этом генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил на открытии в Бразилии третьей встречи руководителей прокурорских служб стран БРИКС, посвященной вопросам противодействия киберпреступности. Отчет о выступлении Чайки опубликован на сайте Генпрокуратуры.

Чайка рассказал коллегам, что на рассмотрении в Государственной думе находится законопроект, запрещающий анонимное использование мессенджеров. «Организаторам обмена мгновенными сообщениями вменяется обязанность обеспечивать их передачу только пользователям, идентифицированным на основании абонентского номера и соответствующего договора. Таким образом, будет ограничена массовая рассылка таких сообщений неопределенному кругу лиц. Полагаем, что эта мера окажет положительное влияние на противодействие преступлениям, включая незаконный оборот наркотиков», — отметил российский генпрокурор.

По его словам, число преступлений в России, при совершении которых используются современные информационно-коммуникационные технологии, за последние годы выросло в 6 раз — с 11 тыс. в 2013 году до 66 тыс. в 2016 году. За прошедший период 2017 года рост составил 26%, правоохранительные органы уже зафиксировали около 40 тыс. таких преступлений.

Законопроект о запрете анонимности в мессенджерах был внесен в Госдуму в мае 2017 года. Авторами документа стали представители трех фракций — «Единой России», «Справедливой России» и КПРФ. Проект обязывает организатора обмена мгновенными сообщениями обеспечивать передачу сообщений лишь пользователей, идентифицированных в соответствии с законодательством. Кроме того, авторы законопроекта предложили осуществлять идентификацию пользователей с использованием абонентского номера. Также в проекте есть положение о том, что мессенджеры обязаны обеспечить техническую возможность отказа получать электронные сообщения от других пользователей и обеспечения рассылки электронных сообщений по инициативе органов государственной власти.

21 июля 2017 года депутаты одобрили этот законопроект в третьем чтении.

В конце июля президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» — так называемый закон о запрете анонимайзеров.

Внесенные в законодательство поправки запрещают доступ к технологиям обхода блокировки сайтов (анонимайзерам) и VPN-сервисам, которые помогают обходить заблокированные на территории России сайты. Кроме того, Роскомнадзор получил право блокировать сайты, где размещена информация об обходе блокировок. Закон предписывает операторам поисковых систем блокировать ссылки на информационные ресурсы, включенные в перечень ведомства.

