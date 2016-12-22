«Яндекс» назвал самые популярные летние развлечения россиян

Этим летом пользователи сервисов «Яндекса» потратили на развлечения в 6 раз больше, чем прошлым. Хотя самые большие средние чеки были у спортивных мероприятий, самым популярным видом досуга стал поход в бар

Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Самыми популярными летними развлечениями российских пользователей сервисов «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Касса» летом 2017 года стали бары, постановки в театрах, кино, спортивные мероприятия и концерты. В целом расходы пользователей сервиса на развлечения возросли в 6 раз по сравнению с прошлым летом, количество платежей увеличилось в 4,5 раза, а клиентов, потративших деньги на развлечения, стало в 3,5 раза больше. Такие данные содержатся в поступившем в РБК сообщении «Яндекса».

Во второй пятерке популярных летних развлечений россиян — цирки, квесты, музеи, детские развлечения и экскурсии. Но в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Воронеже, Омске, Казани и других городах-миллионниках самым популярным развлечением оказался поход в кинотеатр. Дешевле всего (в среднем) сходить на кино в Омске — средний чек составил 282 руб. Москва оказалась самым дорогим гордом для любителей кино: поход обошелся в среднем в 720 руб. В Волгограде любимым времяпрепровождением оказался поход в бар (со средним чеком в 546 руб.), в Нижнем Новгороде — спортивные мероприятия (1432 руб.).

Наибольший средний чек в компании зафиксировали среди спортивных мероприятий — 2428 руб., чуть дешевле в среднем обходились детские развлечения — 2326 руб. На третьем месте — футбол (в среднем 1800 руб.).

В «Яндексе» проанализировали онлайновые платежи через платформу «Яндекс.Касса» и офлайновые с карт «Яндекс.Деньги» за период с 1 июня по 10 августа, результаты сопоставили с аналогичным периодом прошлого года.

В конце марта результаты исследования о досуге россиян опубликовала компания Nielsen: выяснилось, что в 2016 году граждане стали чаще позволять себе развлечения, но сохранилась тенденция на сокращение расходов на развлечения.

Опубликованный в начале июня опрос ВЦИОМа показал, что большинство россиян не считают досуг своим главным жизненным приоритетом. Участники опроса заявили, что для них важнее отношения в семье и безопасность.