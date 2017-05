Внучка Хрущева назвала хрущевки символом свободной России

Нина Хрущева, внучка Никиты Хрущева, считает, что хрущевки были символом «свободной России» после эпохи коммунальных квартир, а митинги против их сноса свидетельствуют о том, что «инакомыслие» в стране «подавлено не до конца»

Внучка Никиты Хрущева, профессор международных отношений университета New School в Нью-Йорке Нина Хрущева назвала хрущевки символом «свободной России» в своей колонке для американского издания Project Syndicate.

Главной целью строительства хрущевок была защита и развитие частной жизни, пишет Хрущева и поясняет своим читателям, что практика городского строительства при Сталине вынуждала 30 человек делить между собой комнаты, кухню и ванную одной квартиры. «С реформой 50-х годов семьи освободились от коммунальной жизни и не просто получили собственные комнаты, кухни и ванные, но смогли жить без страха, что их разговоры будут подслушаны КГБ», — пишет она и отмечает, что сам Хрущев рассчитывал, что они прослужат людям до 1980-х годов, когда, по его расчетам, должна была наступить эра «пролетарской роскоши».

«Фактически хрущевки стали символом более свободной России почти на полвека, — пишет она. — Некоторые из них, без сомнения, обветшали и нуждаются в замене. Другим будет достаточно ремонта», — пишет она и в качестве примера успешной реконструкции домов того периода указывает, что в Голландии недавно была вручена архитектурная премия за реконструкцию ветхого дома типа хрущевки на окраине Амстердама.

Хрущева также рассказывает читателям издания о митинге против реновации пятиэтажек в Москве, который прошел 30 мая и сравнивает этот митинг с протестами начала десятилетия, когда «узкопрофильные» оппозиционные группы — от экологов до автомобилистов — объединялись, чтобы привлечь к своим проблемам внимание Кремля. По ее словам, именно из борьбы объединений, которые «преследовали неполитические цели», в конечном счете выросли протесты на Болотной площади.

По словам Хрущевой, Путин обратился к «патриотическому национализму», апофеозом которого стала «аннексия Крыма» и преследование оппозиционеров, принимавших участие в протестах на Болотной. Некоторое время «казалось, что такой подход работает», однако антипротестные митинги в России 26 марта, организованные Алексеем Навальным, и митинг против сноса хрущевок 30 мая, по ее мнению, свидетельствуют о том, что «инакомыслие подавлено не до конца».

Целью мартовских протестов и митинга против реновации было не свержение власти, а требование, чтобы протестующих услышали, пишет она. Однако дальше у президента России Владимира Путина есть только два пути — «подавить инакомыслие, как он это делал в 2012 году», или объявить «еще один военный поход». «Лучше ему однажды прислушаться к людям. Это обойдется ему дешевле, чем вест​и войну», — заключает она.

Нина Хрущева — родилась и выросла в СССР. Окончила филологический факультет МГУ в конце 1980-х годов, после чего поехала учиться в Принстонский университет. Окончив его, решила остаться в США.

Преподает международные отношения в университете New School в Нью-Йорке, изучает творчество Владимира Набокова.

Нина — дочь Юлии Хрущевой и внучка Леонида Хрущева, старшего сына Никиты Хрущева от первого брака. В годы Второй мировой войны летчик-истребитель Леонид Хрущев погиб. Мать Нины, Юлия (внучка Хрущева по рождению) была удочерена Никитой Хрущевым.

Таким образом, по рождению являясь его правнучкой, по документам Нина приходится Никите Хрущеву внучкой и называет его дедом.

Про свою семью написала книгу «Потерянный Хрущев: путешествие в ГУЛАГ русского разума» (The Lost Khrushchev: A Journey Into the Gulag of the Russian Mind).