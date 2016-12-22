Полиция арестовала брата смертника по делу о теракте в Манчестере

Как сообщила Guardian со ссылкой на данные полиции Большого Манчестера, в южной части города были арестованы трое подозреваемых в причастности к взрыву в спортивно-концертном комплексе «Манчестер Арена» вечером 22 мая.
Ранее сотрудники полиции прибыли в мечеть Дидсбери, которую посещал Салман Абеди — боевик, подорвавший себя на концерте Арианы Гранде. При этом пока нет данных о том, что в самом здании проводились какие-либо следственные действия. Среди арестованных сегодня в Манчестере 23-летний брат смертника Исмаил, сообщает Би-би-си.
Как ранее сообщал телеканал NBC, Абеди был связан с террористической сетью «Аль-Каида» (запрещена на территории России). За последние 12 месяцев он неоднократно проходил террористическую подготовку за рубежом, а за несколько дней до теракта вернулся в Великобританию из Ливии.
Личность Абеди удалось установить благодаря банковской карте, которую следователи обнаружили рядом с его останками.
По официальной информации, в результате взрыва в фойе «Манчестер Арены» погибли 22 человека, 59 получили ранения разной степени тяжести. Среди жертв теракта граждане Великобритании и Польши.