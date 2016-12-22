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Полиция арестовала брата смертника по делу о теракте в Манчестере
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Фото: Neil Hall / Reuters
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В Манчестере полиция провела новые аресты по делу о теракте на концерте Арианы Гранде, в результате чего погибли 22 человека

Как сообщила Guardian со ссылкой на данные полиции Большого Манчестера, в южной части города были арестованы трое подозреваемых в причастности к взрыву в спортивно-концертном комплексе «Манчестер Арена» вечером 22 мая.

Ранее сотрудники полиции прибыли в мечеть Дидсбери, которую посещал Салман Абеди — боевик, подорвавший себя на концерте Арианы Гранде. При этом пока нет данных о том, что в самом здании проводились какие-либо следственные действия. Среди арестованных сегодня в Манчестере 23-летний брат смертника Исмаил, сообщает Би-би-си.

Как ранее сообщал телеканал NBC, Абеди был связан с террористической сетью «Аль-Каида» (запрещена на территории России). За последние 12 месяцев он неоднократно проходил террористическую подготовку за рубежом, а за несколько дней до теракта вернулся в Великобританию из Ливии.

Фотогалерея Взрыв на стадионе «Манчестер Арена» в Великобритании На стадионе «Манчестер Арена» в городе Манчестер в Великобритании, где вечером 22 мая проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, прогремел взрыв. Очевидцы рассказали... Показать 13 фотографий

Личность Абеди удалось установить благодаря банковской карте, которую следователи обнаружили рядом с его останками.

По официальной информации, в результате взрыва в фойе «Манчестер Арены» погибли 22 человека, 59 получили ранения разной степени тяжести. Среди жертв теракта граждане Великобритании и Польши.

Фотогалерея Масштабные теракты на массовых мероприятиях Вечером в понедельник на «Манчестер Арене» случился взрыв. За несколько минут до теракта там закончился концерт американской поп-певицы Арианы Гранде. По данным полиции... Показать 12 фотографий

Ответственность за теракт в Манчестере взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». 
Теги
Великобритания, теракт, мечеть, Манчестер
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