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Рамзан Кадыров завел канал в Telegram
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Ася Сотникова
Рамзан Кадыров завел канал в Telegram

Рамзан Кадыров

Фото: Елена Афонина / ТАСС
Глава Чечни Рамзан Кадыров завел канал в Telegram. Политик заявил, что планирует делиться с подписчиками «своими мыслями, наблюдениями и житейским опытом в более неформальном виде»

Глава Чечни Рамзан Кадыров создал канал в Telegram, об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Я завел свой канал в Telegram, в котором планирую делиться с вами своими мыслями, наблюдениями и житейским опытом в более неформальном виде», — написал Кадыров, отметив. Что «сделал еще один шаг на встречу к вам». Канал получил название Kadyrov_95.

«Я всегда стараюсь быть вместе с вами. Ежедневно делюсь и рабочими моментами, и историями из личной жизни. До сих пор мы с вами общаемся в Instagram, ВКонтакте, Twitter, Facebook, Livejournal. Соцсети активно развиваются, появляются новые формы общения. И мне интересно осваивать новое», — пояснил чеченский глава.

На момент написания заметки у канала Кадырова в Telegram было 10 тыс подписчиков.

В марте 2016 года Рамзан Кадыров завел англоязычный аккаунт в Instagram. На вопрос о том, зачем он это сделал, чеченский лидер ответил: «по многочисленным просьбам моих иностранных друзей и подписчиков, которых у меня довольно много».

Кадыров использует самые популярные в рунете социальные сети. В настоящий момент у его русскоязычного аккаунта в Instagram 2,7 млн подписчиков. В профиле чеченского главы опубликовано более 9 тыс. фотографий и постов. Кроме того, Кадыров уже несколько лет является пользователем ВКонтакте, Facebook и Livejournal.
  

Теги
Чечня, Интернет, Рамзан Кадыров, Telegram, соцсети
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