Профессор РГГУ покинет экспертный совет ВАК из-за «дела Мединского»

Из-за ситуации с Владимиром Мединским, которому президиум ВАК сохранил докторскую степень по истории, из экспертного совета уйдут четыре человека, выяснил РБК. В частности, совет покинет его председатель Уваров

Павел Уваров (Фото: socrat-online.ru)

Профессор Российского государственного гуманитарного университета Игорь Курукин решил покинуть экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) по истории после решения президиума ВАК сохранить ученую степень министру культуры Владимиру Мединскому, рассказал он РБК. «Раз мнение экспертного совета не принимается во внимание, тогда зачем же это делать [работать в совете]? Какой смысл там оставаться? 30 октября надо будет пойти формально подать заявление», — заявил он. ​

В пятницу, 20 октября, президиум ВАК оставил Владимиру Мединскому докторскую степень по истории. К работе министра были замечания по части методологии, научности и формальной процедуры защиты. За две недели до президиума, 2 октября, профильный экспертный совет ВАК рекомендовал лишить Мединского степени по истории, а его работу признать не удовлетворяющей критериям докторской диссертации. Председатель экспертного совета ВАК по истории Павел Уваров рассказал РБК, что всего ему поступило четыре заявления о выходе из-за ситуации с Мединским.

Уходит из экспертного совета профессор Высшей школы экономики Олег Будницкий, пишут «Ведомости». Будницкий подтвердил РБК эту информацию. «Мое решение связано с решением президиума ВАК по Мединскому. Оно девальвирует научную экспертизу диссертации как по существу, так и по процедуре защиты. И если мнение наиболее компетентного собрания специалистов по истории [экспертного совета по истории] игнорируется так же, как игнорируется профильных специалистов президиума [оба историка в президиуме проголосовали против Мединского], то я не вижу смысла в своей работе», — подчеркнул он.

Как сообщил РБК главный научный сотрудник Института археологии РАН Алексей Чернецов, 23 октября он получил письма об уходе из экспертного совета от главного научного сотрудника Института этнологии и антропологии РАН ​Виктора Шнирельмана и заместителя директора Института Африки РАН Дмитрия Бондаренко. Кроме этого, Чернецов рассказал РБК, что получил письмо от профессора Уральского федерального университета имени первого президента России Б.Н.Ельцина (УрФУ) Ольги Поршневой о том, что в ее вуз «позвонили и сказали, что они должны отозвать Поршневу и назначить другого эксперта». Сам Чернецов еще не принял решение — уходить или оставаться в совете. На момент написания заметки дозвониться до Бондаренко и Шнирельмана не удалось.

Покинет совет и Уваров. Он не уточнил, связано ли его решение с «делом Мединского». «Просто сейчас пора», — сообщил он РБК, напомнив, что в ноябре этого года совет все равно распустят и соберут новый. «Будет ротация совета в начале ноября, хотят этого члены совета или нет. Решение принято около недели назад. Скорее всего, из старого совета в новый перейдут четыре-пять человек», — пояснил он. Отдельно Уваров заметил, что сообщение, которое получил УрФУ, связано не лично с Поршневой, а с плановой ротацией. «Университет попросили предоставить нового эксперта для нового состава и все», — подчеркнул он.

Ротация состава экспертных советов ВАК — законодательно утвержденная процедура, проходящая раз в четыре года, сообщили РБК в пресс-службе Минобрнауки. «Подчеркнем, что это плановая процедура, затрагивающая все экспертные советы без исключения», — заявили в ведомстве. Предыдущее обновление экспертного совета ВАК было в 2013 году, подтверждает Уваров. Приказ об утверждении последнего состава совета подписан 7 ноября 2013 года, указано на сайте ВАК.



