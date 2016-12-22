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Совет при Минобрнауки назвал немотивированным решение ВАК по Мединскому
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Совет при Минобрнауки назвал немотивированным решение ВАК по Мединскому
Общество, 17:07
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Совет при Минобрнауки назвал немотивированным решение ВАК по Мединскому
Совет по науке при Минобрнауки посчитал, что решение президиума ВАК, признавшего несостоятельными претензии к диссертации министра культуры Владимира Мединского, было принято в нарушение правил
Владимир Мединский у здания Министерства образования и науки России (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

В заявлении Совета по науке при Министерстве образования и науки решение о сохранении степени доктора исторических наук за Мединским признано немотивированным. Там указано, что посвященная этому вопросу сессия гуманитарно-общественных наук президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК) нарушила приказ Минобрнауки от мая 2016 года.

В Совете по науке указывают, что в сложившейся ситуации правила предусматривают создание экспертной группы из членов президиума ВАК и экспертного совета по истории, однако сделано этого не было.

«Сессия гуманитарно-общественных наук президиума ВАК нарушила свои прямые обязанности, что дискредитирует не только ВАК, но и систему научной аттестации в России в целом», — говорится в заявлении.

В связи с этим совет призвал не только отменить решение о сохранении степени Мединского, но также проверить возможные нарушения как при защите диссертации, так и при принятии решения по ней в ВАК в 2011 году.

Как сообщил член Совета Аскольд Иванчик, принятое заявление направлено министру образования и науки Ольге Васильевой, а также пленуму ВАК.

Первое заседание Совета по науке было создано в 2013 году, когда главой Минобрнауки был Дмитрий Ливанов. В его состав входят в том числе претендовавший на пост главы РАН проректор МГУ им. Ломоносова Алексей Хохлов и декан физического факультета НГУ Александр Бондарь.

Среди членов совета есть и несколько ученых, выступавших против реформы РАН и подписавшихся под письмом 1 июля, — Аскольд Иванчик, Владислав Измоденов, Юрий Ковалев, Руслам Смелянский.

РБК ожидает ответа от пресс-службы Минобрнауки.

Заявление о лишении Владимира Мединского ученой степени в октябре 2016 года должен был рассмотреть диссертационный совет Уральского федерального университета (УрФУ). Мединский назвал тогда жалобу на его диссертацию «доносом в лучших традициях лысенковщины» (так называли политическую кампанию по преследованию генетиков в период с 1930-х по 1960-е годы в СССР; видную роль в кампании играл советский биолог и агроном Трофим Лысенко. — РБК). Однако затем Высшая аттестационная комиссия отозвала работу министра из УрФУ из-за того, что «истек двухмесячный срок», в течение которого диссертационный совет должен был рассмотреть заявление о спорной диссертации министра.

После этого диссертацию Мединского должен был рассмотреть до 1 марта 2017 года диссертационный совет МГУ. Однако совет был закрыт 20 февраля. Сотрудники диссовета не стали рассматривать работу Мединского из-за отсутствия в ней плагиата.

2 октября экспертный совет ВАК по истории рекомендовал лишить министра ученой степени доктора наук. Однако 20 октября большинство членов президиума ВАК проголосовали за то, чтобы не лишать министра степени доктора исторических наук. Из 24 ученых за лишение Мединского степени проголосовали шестеро, четверо воздержались.

Окончательное решение на основе рекомендации президиума должно вынести Минобрнауки, оформив его ведомственным приказом.
Авторы: Артем Филипенок, Полина Звездина.
Теги: Минобрнауки , Владимир Мединский , ВАК
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