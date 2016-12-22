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Выходца из Киргизии будут судить в Москве за идею теракта с грузовиком
Общество, 16:59
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Выходца из Киргизии будут судить в Москве за идею теракта с грузовиком
Дело 23-летнего обвиняемого направлено в Московский окружной военный суд
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Прокуратура Кировской области направила в Московский окружной военный суд уголовное дело, в рамках которого 23-летний гражданин Киргизии, обозначенный в сообщении ведомства как Ж., обвиняется в приготовлении теракта и публичном оправдании терроризма.

«Ж., желая содействовать терроризму, умышленно путем уговоров и убеждений в период с февраля по март 2017 года склонял в сети «Интернет» двух жителей Кировской области к совершению террористических преступлений в городе Москве», — отмечается в сообщении прокуратуры.

По ее данным, одним из возможных способов совершения теракта была организация наезда на людей с помощью грузового автомобиля «КамАЗ».

В прокуратуре сообщили также, что обвиняемый, будучи сторонником запрещенной в России международной террористической организации, размещал на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщения, возбуждавшие вражду и ненависть по отношению к немусульманам.

В начале апреля 2017 года в метро Санкт-Петербурга был совершен теракт, жертвами которого стали 16 человек. Среди погибших оказался и террорист-смертник, которым, по версии следствия, был 22-летний выходец из Киргизии Акбарджон Джалилов.

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Политика

Теракты с использованием въезжающих в толпу людей автомобилей за последние несколько месяцев произошли в нескольких странах мира. 17 августа преступник на микроавтобусе въехал в толпу пешеходов на бульваре Рамбла в испанской Барселоне (погибли 14 человек, более ста были ранены), после чего ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). 9 августа автомобиль протаранил группу французских солдат в пригороде Парижа Леваллуа-Перре (пострадали шестеро). 4 июня теракты с наездами на пешеходов произошли в Лондоне (погибли шестеро), 7 апреля — в Стокгольме (погибли четверо), 8 января — в Иерусалиме (погибли четверо) и так далее.

14 июля 2016 года на набережной в Ницце, где на салют по случаю празднования Дня взятия Бастилии собрались люди, грузовик на скорости 60–70 км/ч врезался в толпу и проехал около 2 км по зигзагообразной траектории. Водителя грузового автомобиля застрелили сотрудники полиции. В результате теракта погибли 86 человек, более 300 получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

Теракты с использованием транспортных средств

Террористические атаки с использованием транспортных средств регулярно происходят в Израиле. Два громких случая было в Иерусалиме в 2008 году. Тогда в одной из атак использовался бульдозер, который протаранил несколько машин и автобусов. В результате этого теракта погибли три человека, десятки пострадали.

Применение транспортных средств в качестве орудия терроризма на Ближнем Востоке особенно участилось с 2014 года.

22 мая 2014 года в столице Синьцзян-Уйгурского автономного округа Китая Урумчи два внедорожника, прорвав заграждения, въехали в толпу на рынке, после чего из автомобилей в скопление людей были брошены взрывные устройства. В результате теракта погибли 39 человек, более 90 были госпитализированы.

22 октября 2014 года в Израиле террорист на автомобиле въехал в толпу на остановке, в результате чего погиб ребенок, еще три человека пострадали.

6 марта 2015 года террорист въехал на автомобиле в толпу полицейских около остановки трамвая в Иерусалиме, после чего вышел из автомобиля и напал на них с металлическим прутом и ножом. Пострадали пять человек.

20 июня 2015 года в австрийском городе Грац водитель въехал в толпу людей, погибли три человека, более 30 пострадали. Протаранив толпу, водитель вышел из машины и стал нападать с ножом на прохожих. Сообщалось, что виновный в инциденте австриец боснийского происхождения был задержан, однако, по информации полиции, нападение не было терактом, а было вызвано проблемами с психикой у водителя.

14 июля 2016 года на набережной в Ницце, где на салют по случаю празднования Дня взятия Бастилии собралось множество людей, грузовик на скорости 60–70 км/ч врезался в толпу и проехал около двух км по зигзагообразной траектории. Водителя в конце концов застрелили сотрудники полиции. В результате теракта погибли 86 человек, более 300 получили ранения. Ответственность за теракт взяла запрещенная в России группировка «Исламское государство».

19 декабря 2016 года грузовик с прицепом врезался в толпу посетителей рождественского рынка в Берлине. Он проехал по территории около 80 м, в результате чего погибли 12 человек, еще 48 пострадали. В кабине находился пассажир, который погиб. Объявленный в розыск подозреваемый 24-летний гражданин Туниса, который управлял автомобилем, позднее был убит в Милане в перестрелке с полицией. Террорист был связан с группировкой «Исламское государство».

За первые месяцы 2017 года в Израиле произошло шесть терактов с использованием транспортных средств. Чаще всего в таких случаях работники правоохранительных органов сразу же открывают огонь на поражение, что позволяет избежать большого числа жертв.

22 марта 2017 года мужчина на внедорожнике сбил несколько человек на Вестминстерском мосту в Лондоне. После этого он въехал в ограду британского парламента и попытался проникнуть на его территорию. Один из полицейских попытался остановить преступника, однако в ходе борьбы получил смертельное ножевое ранение. Нападавший был застрелен другим полицейским. За рулем машины находился 52-летний британец Халид Масуд. В результате происшествия погибли четыре человека, еще более 50 — получили ранения.​ В полиции Лондона заявили, что, по их версии, нападавший мужчина действовал в одиночку. Ответственность за атаку взяла на себя группировка ИГ.

7 апреля 2017 года в Стокгольме грузовик на большой скорости врезался в толпу пешеходов у торгового центра Ahlens Mall, расположенного на главной пешеходной улице шведской столицы. В результате происшествия погибли 4 человека, еще 15 пострадали. Спустя несколько часов после теракта был задержан гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, который вскоре признал свою вину. По сообщению главы МИД Узбекистана, подозреваемый в совершении теракта был связан с террористической группировкой «Исламское государство».

3 июня 2017 года в Лондоне трое террористов наехали на пешеходов на Лондонском мосту. После этого они направились в район рынка Боро, где напали на прохожих с ножами. Полицейские застрелили нападавших. В результате теракта погибли восемь человек, около 48 человек получили ранения. Запрещенная на территории России организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт.

17 августа 2017 года фургон въехал в толпу на улице Рамбла в центре Барселоны. Погибли 14 человек, еще более 100 пострадали. Той же ночью в муниципалитете Камбрильс другая группа напала на пешеходов. В результате второго нападения пострадали 7 человек. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ).

Автор: Евгений Калюков.
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