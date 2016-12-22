Выходца из Киргизии будут судить в Москве за идею теракта с грузовиком

Дело 23-летнего обвиняемого направлено в Московский окружной военный суд

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Прокуратура Кировской области направила в Московский окружной военный суд уголовное дело, в рамках которого 23-летний гражданин Киргизии, обозначенный в сообщении ведомства как Ж., обвиняется в приготовлении теракта и публичном оправдании терроризма.

«Ж., желая содействовать терроризму, умышленно путем уговоров и убеждений в период с февраля по март 2017 года склонял в сети «Интернет» двух жителей Кировской области к совершению террористических преступлений в городе Москве», — отмечается в сообщении прокуратуры.

По ее данным, одним из возможных способов совершения теракта была организация наезда на людей с помощью грузового автомобиля «КамАЗ».

В прокуратуре сообщили также, что обвиняемый, будучи сторонником запрещенной в России международной террористической организации, размещал на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщения, возбуждавшие вражду и ненависть по отношению к немусульманам.

В начале апреля 2017 года в метро Санкт-Петербурга был совершен теракт, жертвами которого стали 16 человек. Среди погибших оказался и террорист-смертник, которым, по версии следствия, был 22-летний выходец из Киргизии Акбарджон Джалилов.

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Теракты с использованием въезжающих в толпу людей автомобилей за последние несколько месяцев произошли в нескольких странах мира. 17 августа преступник на микроавтобусе въехал в толпу пешеходов на бульваре Рамбла в испанской Барселоне (погибли 14 человек, более ста были ранены), после чего ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). 9 августа автомобиль протаранил группу французских солдат в пригороде Парижа Леваллуа-Перре (пострадали шестеро). 4 июня теракты с наездами на пешеходов произошли в Лондоне (погибли шестеро), 7 апреля — в Стокгольме (погибли четверо), 8 января — в Иерусалиме (погибли четверо) и так далее.

14 июля 2016 года на набережной в Ницце, где на салют по случаю празднования Дня взятия Бастилии собрались люди, грузовик на скорости 60–70 км/ч врезался в толпу и проехал около 2 км по зигзагообразной траектории. Водителя грузового автомобиля застрелили сотрудники полиции. В результате теракта погибли 86 человек, более 300 получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».