Печатников сообщил о проверках закупок депздрава после обращения Махсона

Заммэра Москвы Леонид Печатников заявил, что при проверке закупочной деятельности депздрава нарушений не было обнаружено. Бывший главврач 62-й больницы Анатолий Махсон обвинял департамент в завышении цен при закупке лекарств

Анатолий Махсон (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Заммэра Москвы по социальному развитию Леонид Печатников заявил, что по итогам проверок закупочной деятельности департамента здравоохранения, проведенных по обращению бывшего главного врача московской онкологической больницы № 62 Анатолия Махсона, нарушений выявлено не было. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Департамент проверяла в том числе генеральная прокуратура, не нашли нарушений. Во время торгов даже не знает департамент названия фирм. Сегодня дешевле нас не покупает никто», — сказал Печатников. При этом, по его словам, иногда возникают проблемы с качеством, поскольку на рынок приходят не самые добродетельные производители и дистрибьюторы.

Он отметил, что департамент закупал препараты дороже, поскольку действовал через аукционы, а больница приобретала препараты не по рыночным ценам. Заммэра отметил, что теперь в качестве начальной цены при закупках устанавливается минимальная цена, зарегистрированная в Минздраве.

Печатников рассказал, что конфликту предшествовало то, что Махсон просил его перевести больницу №62 из бюджетного в автономное учреждение, чтобы приобретать онкологические препараты дешевле без аукционов. «Вы вообще можете представить, что мне стоило убедить департамент экономической политики и мэра, что одну единственную больницу надо перевести в автономное учреждение? Я ходил по инстанциям и убеждал», — сказал вице-мэр.

Затем процедура закупки по 223 и 44 ФЗ стала одинаковой, и, по словам Печатникова, «смысла оставлять 62-ю больницу (автономным учреждением) не было никакого». В ноябре 2016 года столичное правительство распорядилось изменить тип 62-й больницы с автономного учреждения на бюджетное.

Тогда Махсон заявил, что из-за данной реформы больница не сможет закупать необходимые лекарства в нужном объеме. Также он утверждал, что автономный статус позволял больнице самостоятельно тратить заработанные деньги на приобретение необходимых лекарств, которыми больницу не мог обеспечить город. Контракт Махсона истек 2 декабря.

После этого бывший главный врач обвинил департамент в нерациональном расходовании средств на закупку медикаментов. Он написал заявления о завышении цен при закупке лекарств в ФСБ, Генеральную прокуратуру и Следственный комитет. Он утверждал, что городские чиновники переплатили за лекарства и медицинское оборудование почти 218 млн руб.

В январе 2017 года полиция приступила к проверке закупочной деятельности департамента здравоохранения Москвы.

В марте Красногорский городской суд отказал Махсону в удовлетворении его иска к столичному департаменту здравоохранения о восстановлении в должности. По его мнению, чиновники нарушили процедуру прекращения его трудового контракта