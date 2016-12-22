Заммэра Москвы опроверг увольнение главсудмедэксперта из-за туберкулеза

Вице-мэр Москвы Леонид Печатников опроверг связь увольнения главного судмедэксперта столицы Леонида Кильдюшова со скандалом вокруг эпидемии туберкулеза среди работников судмедэкспертизы. О его увольнении РБК сообщил 13 октября

Увольнение главного судмедэксперта Москвы не связано со скандалом вокруг заражения туберкулезом работников бюро судмедэкспертизы, заявил вице-мэр столицы по социальному развитию Леонид Печатников, передает корреспондент РБК.

По его словам, история с туберкулезом тянется давно, часть пострадавших заразилась, уже когда не работала в бюро.

«Туберкулез — не чума, это болезнь малозаразная», — заявил Печатников.

О том, что начальник бюро судебно-медицинской экспертизы департамента здравоохранения города Москвы Евгений Кильдюшов уволен после серии обысков, РБК сообщил 13 октября. Источники РБК в следственном департаменте МВД тогда рассказали, что его увольнение связано с уголовным делом, возбужденным по факту халатности в управлении бюро.

История о том, что сотрудники бюро заразились туберкулезом из-за плохой системы проветривания, «раздута», подчеркнул Печатников. По словам заммэра, люди дышали формалином, поэтому у них был ослаблен иммунитет.

В Царицынском морге, расположенном в Тарном проезде, в соседнем здании с бюро, которым заведовал Кильдюшов, сконцентрировалось большое количество трупов после закрытия части моргов столицы, рассказал РБК источник, близкий к руководству бюро судмедэкспертизы. «Из-за того что в морге отсутствовала нормальная вентиляция, 12 сотрудников заразили​сь туберкулезом», — добавил собеседник РБК. Источник в ГУ МВД по Москве сообщил РБК, что по данному делу назначены медицинские экспертизы.

При этом в департаменте здравоохранения РБК заявили, что Кильдюшов подал заявление по собственному желанию, а сам он отказался от комментариев.

И.о. начальника бюро судмедэкспертизы Москвы стала Екатерина Колударова, которая ранее возглавляла гистологическое отделение бюро.