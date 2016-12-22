Пробравшийся в Россию украинец с ртутью устроил перестрелку на границе

В Курской области незаконно пересекший госграницу гражданин Украины при задержании открыл огонь по российским пограничникам. В ходе перестрелки мужчина получил ранение. У него изъяли оружие и ампулы с ртутью

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Незаконно пересекший границу с Россией гражданин Украины устроил перестрелку с пограничниками. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Центр общественных связей ФСБ.

Инцидент произошел в Курской области. Пограничники задержали 31-летнего мужчину, который перешел на территорию России со стороны Украины. Он пытался отстреливаться и предпринял попытку скрыться на территории Украины. «В ходе завязавшейся перестрелки (он) получил огнестрельные ранения средней степени тяжести», — уточнили в ФСБ.

У мужчины были изъяты два пистолета, пять гранат, 50 патронов калибра 5,45 мм и 26 ампул, предположительно​ с ртутью.

Ранее в октябре в Брянской области российские пограничники задержали двух нарушителей госграницы, которые представились военнослужащими Сумского пограничного отряда восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины. Против них было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы России).



Пограничная служба Украины подтвердила пропажу двух офицеров. В ведомстве уточнили, что пропавшие вели мониторинг одного из участков российско-украинской границы, но потом связь с ними прервалась. По факту их исчезновения было возбуждено уголовное дело. Украина заявила, что ожидает возврата задержанных.