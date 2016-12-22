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Суд оштрафовал и ограничил свободу виновному в смерти басиста «Любэ»
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Суд оштрафовал и ограничил свободу виновному в смерти басиста «Любэ»
Общество, 14:05
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Суд оштрафовал и ограничил свободу виновному в смерти басиста «Любэ»
Максим Добрый, конфликт которого с музыкантом закончился гибелью последнего, признан виновным в причинении смерти по неосторожности
Павел Усанов (Фото: Wikimedia / Andrew Butko)

Суд признал виновным в причинении смерти по неосторожности Максима Доброго, чей конфликт с бас-гитаристом группы «Любэ» Павлом Усановым закончился весной 2016 года смертью музыканта.

В сообщении Следственного комитета подчеркивается, что суд признал достаточными собранные ведомством доказательства того, что «обвиняемый нанес музыканту удар кулаком в область головы», после чего тот был доставлен в НИИ имени Склифосовского.

«Несмотря на оказанную медицинскую помощь, музыкант скончался вечером», — говорится в сообщении СК.

В соответствии с приговором суда, Добрый должен будет выплатить штраф в размере 700 тыс. руб., кроме того в течение 1 года 9 месяцев в отношении него будет действовать ограничение свободы. Это означает, что он не сможет без разрешения изменять место жительства или работы, а также выезжать за пределы муниципального образования, посещать массовые мероприятия и т. д.

Первоначально СК предъявлял Доброму обвинение по более тяжкой статье — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерти (ч. 4 ст. 111 УК РФ). В случае признания виновным по такому обвинению подсудимому грозило бы до 15 лет лишения свободы.

В апреле 2016 года писатель Захар Прилепин в своем блоге на сайте телеканала РЕН ТВ сообщал, что Усанова убили за его позицию по Донбассу.

«Паша сидел в баре, обсуждал как раз те самые темы, что и мы с ним обсуждали​ — Донбасс. У нас это болело с ним — и, нечего скрывать, говорили и говорим мы об этом часто, — написал Прилепин. — В кафе был кто-то, кому, судя по всему, разговор не понравился. Пашу подошли и ударили по голове. Сзади» (пунктуация и орфография сохранены).

На следующий день официальный представитель СК Владимир Маркин заявил, что версия о конфликте «на почве расхождения во взглядах на ситуацию в Донбассе не нашла своего подтверждения».

Лидер «Любэ» Николай Расторгуев считается любимым певцом Владимира Путина.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: «Любэ» , Павел Усанов
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