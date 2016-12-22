Родченков рассказал о предупреждении о подготовке его «самоубийства»

Главный информатор WADA, ранее занимавший должность главы Московской антидопинговой лаборатории, Григорий Родченков рассказал, что уехал из России после предупреждения о том, что готовится его убийство. Об этом Родченков рассказал в интервью газете The New York Times.
«Я не планировал уезжать из России и бросать свою семью, но мне пришлось пойти на это. За два дня до того, как я сбежал, один из знакомых в правительстве предупредил меня, что в России планируется мое «самоубийство». Я подумал, что моя семья будет в безопасности, если я уеду, и даже если я умру, то, по крайней мере, расскажу всему миру правду», — заявил Родченков.
«Мой товарищ и друг Никита Камаев, долгое время возглавлявший Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), ушел из жизни. Он был здоровым человеком в расцвете сил, и вдруг — «сердечный приступ», который привел к летальному исходу. Довольно распространенный в России способ устранения врагов. Это произошло после того как Кремль узнал, что он пишет книгу о допинговой программе», — добавил Родченков.