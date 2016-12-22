В Москве задержали адвоката за вымогательство взятки в 3,5 млн руб.

Сотрудники СК и ФСБ задержали 42-летнего мужчину. По версии следствия, он, работая адвокатом, потребовал от предпринимателя взятку в 3,5 млн руб. за то, что налоговая служба не будет проверять его компанию

В Москве задержали адвоката, который подозревается в вымогательстве и получении взятки в 3,5 млн руб., об этом говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, адвокат сообщил предпринимателю, что имеет связи в Налоговой службе Московской области, поэтому он имеет возможность влиять на решения, которые принимает служба.

С декабря 2016 года по июль 2017-го бизнесмен по частям передал адвокату 3,5 млн руб. По словам адвоката, эти деньги он передавал в налоговую службу в качестве взятки за то, чтобы ее сотрудники отказались от проверки компании бизнесмена. На самом же деле, как выяснили следователи, подозреваемый никому не передал деньги, а присвоил их, распорядившись ими по своему усмотрению.

Сотрудники СК и УФСБ России по Москве и области задержали адвоката при получении от предпринимателя очередного транша. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). ​«В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование дела продолжается», — заявили в СК.