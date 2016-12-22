Депутаты предложили отменить арест и удвоение штрафов для нарушителей ПДД

Группа депутатов внесла в Госдуму поправки в КоАП, отменяющие арест и удвоение штрафов для тех водителей, кто вовремя их не оплатил. Парламентарии считают такие меры неадекватными и негуманными

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В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий отмену наказаний для нарушителей ПДД, если те не оплатили выписанные им штрафы в установленный срок. Документ появился в среду, 23 августа, на сайте нижней палаты парламента.

Документ предлагает внести поправки в КоАП. В настоящее время если нарушитель ПДД не оплатил выписанный ему штраф в установленный​ законом 60-дневный срок, ему грозит административный штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов. Административный арест не применяется в отношении водителей, не оплативших штрафы, зафиксированные камерами ГИБДД.

«Зачастую гражданин, управляющий автотранспортным средством, перемещается из одного субъекта Российской Федерации в другой и, совершив административное правонарушение в области дорожного движения в одном субъекте Российской Федерации, может даже не знать об указанном правонарушении и привлечении его к административной ответственности», — сказано в пояснительной записке к документу.

Авторы документа считают, что применяемые в данных обстоятельствах​​ меры «не являются адекватными и гуманными». В данном случае штраф не уплачивается «не в результате злостного уклонения от уплаты штрафа, а в связи с его возможной неосведомленностью», говорится в записке.

Инициаторы идеи уверены, что предлагаемые ими поправки направлены на защиту прав автовладельцев и на оптимизацию средств, затрачиваемых государством на содержание граждан, находящихся под административным арестом.

Авторами законопроекта выступила группа депутатов от фракции ЛДПР — Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и Владимир Сысоев.