Михалков ушел из совета Фонда кино из-за «безответственности» руководства

Режиссер и председатель Союза кинематографистов Никита Михалков заявил о выходе из попечительского совета Фонда кино. По его словам, в результате работы фонда выходят фильмы которые «ничего не значат»

Никита Михалков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Режиссер Никита Михалков выходит из попечительского совета Фонда кино, об этом он заявил на заседании коллегии Министерства культуры России, передает «Интерфакс».

«Я ухожу из коллегии, из попечительского совета, потому что я чувствую свою безответственность, говорю только от себя, и, к сожалению, безответственность руководства Фонда», — сказал Михалков.

Он пояснил, что имеет в виду безответственность, которая проявляется в том, когда выходят картины, которые «просто ничего не значат» или которые «что-то значат, но никто не знает, что с ними делать», когда выходят одновременно два блокбастера на одну тему, и идет битва между каналами.

«Это все результат этой безответственности», — резюмировал режиссер.

Государство учредило Фонд кино (Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии) в 1995 году, в 2009 году были расширены его задачи. Фонд кино — некоммерческая организация, которая задумывалась для помощи и поддержки производителей и прокатчиков российских фильмов. Организация аккумулирует в своих структурах государственные и частные средства, которые выделяются для помощи кинематографа в России.