Михалков ушел из совета Фонда кино из-за «безответственности» руководства

Режиссер Никита Михалков выходит из попечительского совета Фонда кино, об этом он заявил на заседании коллегии Министерства культуры России, передает «Интерфакс».
«Я ухожу из коллегии, из попечительского совета, потому что я чувствую свою безответственность, говорю только от себя, и, к сожалению, безответственность руководства Фонда», — сказал Михалков.
Он пояснил, что имеет в виду безответственность, которая проявляется в том, когда выходят картины, которые «просто ничего не значат» или которые «что-то значат, но никто не знает, что с ними делать», когда выходят одновременно два блокбастера на одну тему, и идет битва между каналами.
«Это все результат этой безответственности», — резюмировал режиссер.
Государство учредило Фонд кино (Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии) в 1995 году, в 2009 году были расширены его задачи. Фонд кино — некоммерческая организация, которая задумывалась для помощи и поддержки производителей и прокатчиков российских фильмов. Организация аккумулирует в своих структурах государственные и частные средства, которые выделяются для помощи кинематографа в России.