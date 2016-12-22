В ДТП с автобусом в Ростовской области пострадали 27 человек

27 человек получили различные травмы в ДТП с участием пассажирского автобуса в Ростовской области. При столкновении с двумя легковушками автобус опрокинулся

В результате ДТП с участием пассажирского автобуса и двух легковых автомобилей в Егорлыкском районе Ростовской области пострадали 27 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили РБК в региональном ГУ МВД.

Ранее ТАСС со ссылкой на Центральную районную больницу сообщал о примерно 20 пострадавших в аварии.

«Человек 20 [пострадали] <…> Сейчас занимаемся приемом больных», — приводило агентство слова представителя медучреждения.

В скорой помощи Егорлыкского района ТАСС заявили, что после ДТП с автобусом госпитализировано 16 человек. «С места аварии к нам госпитализировано 16 человек, несколько из них находится в реанимации», — уточнил собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области РБК сообщили, что на трассе в Егорлыкском районе столкнулись автомобили Daewoo Matiz, ВАЗ-2111 и автобус Neoplan, который следовал из Ставрополя в Москву. «В результате ДТП автобус опрокинулся», — сообщила сотрудник пресс-службы. Другие подробности происшествия уточняются, добавила она.

В Центральной районной больнице Егорлыкского района РБК подтвердили поступление пассажиров автобуса в учреждение. «Да, пострадавшие в результате ДТП поступают к нам», — сказал собеседник РБК. Точное количество поступивших в больнице уточнить затруднились.

Тем временем источник агентства «РИА Новости» в экстренных службах региона приводит другие цифры. По словам собеседника, по предварительным данным, в ДТП с участием автобуса пострадали семь человек.