СМИ сообщили о скором изменении порядка въезда россиян на Украину

По данным «Коммерсанта», в ближайшем будущем въехать на Украину смогут только владельцы загранпаспортов нового образца, причем лишь предварительно заполнив электронную анкету

КПП на границе Украины (Фото: Сергей Бобок / ИнА «Украинское фото»)

Порядок въезда россиян на Украину может быть изменен в ближайшие несколько недель, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники в правительстве Украины и Верховной раде. По словам одного из них, это может произойти еще до 1 сентября.

По словам собеседников издания, визы для россиян решено не вводить, однако въехать на Украину гражданин России сможет только при наличии у него биометрического загранпаспорта.

Вторым необходимым для пересечения границы условием станет заблаговременное заполнение размещенной на сайте МИД Украины анкеты, в которой придется указывать в том числе место работы, точную цель поездки и маршрут.

«В перспективе уведомлять о своем приезде надо будет за месяц — за исключением таких экстренных случаев, как, например, болезнь или смерть родственника»,— сообщил собеседник «Коммерсанта», близкий к внешнеполитическому ведомству Украины. По его словам, анкету нужно будет заполнять либо на украинском, либо на английском языке.

До 1 марта 2015 года россияне могли въезжать на Украину по внутренним российским паспортам, но после этой даты въезд стал возможен только по загранпаспортам, действительным в течение всего времени пребывания в стране.

В июле 2017 года о скором введении биометрического контроля на границе Украины говорил президент страны Петр Порошенко. По его словам, новая мера должна коснуться всех прибывающих иностранцев.

«Мы должны снимать биометрические данные, включая отпечатки пальцев, цифровые фотографии. Это значительно усилит возможности борьбы с терроризмом», — заявил тогда Порошенко, пояснив, что все необходимые документы уже подготовлены, а вскоре пограничной службе будут выделены средства для закупки необходимой техники.

Точный срок введения биометрического погранконтроля Порошенко не назвал, пообещав, что на подготовку отведут достаточно времени, чтобы «добропорядочные граждане не почувствовали никаких неудобств».

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов призвал закрыть въезд на Украину для россиян без биометрических загранпаспортов, а глава украинского МИДа Павел Климкин предлагал ввести для россиян систему предварительного оповещения о предстоящих поездках.

Комментируя заявления о возможности введения нового порядка въезда, статс-секретарь замглавы российского МИДа Григорий Карасин сказал, что в этой ситуации не исключает введения ответных мер.

В начале августа 2017 года в Верховную раду Украины был внесен проект закона о введении уголовной ответственности для незаконно проникших на территорию страны граждан «государства-агрессора».