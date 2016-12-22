В отношении ростовских чиновников после пожара завели уголовное дело

Уголовное дело возбуждено в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по обеспечению пожарной безопасности и ликвидации последствий пожаров, что повлекло причинение крупного ущерба и гибель человека

На месте пожара в центре Ростова-на-Дону (Фото: Максим Романов / ТАСС)

Следственный комитет объявил о возбуждении после пожара в Ростове-на-Дону уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.293 Уголовного кодекса (халатность).

В сообщении ведомства отмечается, что дело возбуждено по факту ненадлежащего исполнения обязанностей чиновниками и должностными лицами коммунальных служб, а также высокопоставленными сотрудниками служб, которые должны обеспечивать пожарную безопасность и ликвидировать последствия ЧП.

«В рамках расследования уголовного дела следователи всесторонне исследуют все обстоятельства произошедшего, установят конкретных должностных лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности, после чего будет решен вопрос о привлечении их к уголовной ответственности», — говорится в сообщении СК.

В ведомстве особо подчеркнули, что в настоящее время следствие ведет проверку версии о том, что причиной возникновения и распространения пожара, в результате которого в Ростове-на-Дону было уничтожено и получило повреждения 123 жилых дома, стало ненадлежащее исполнение должностными лицами своих служебных обязанностей.

Ранее жители пострадавших домов жаловались губернатору Ростовской области на то, что в районе, где позднее возник пожар, работали черные риелторы.

«Многие пострадавшие обращались ко мне, высказывали версию поджога в интересах застройщиков. Люди информировали, что к ним неоднократно обращались разного рода риелторы, предлагали продать жилье по низкой цене. С этой информацией нельзя не считаться, — сообщил Голубев, призвав не делать поспешных выводов до завершения расследования.

Перед этим пресс-служба правительства Ростовской области сообщила, что, по предварительным данным, возгорание началось в брошенных домах, не пригодных для проживания.

Вспыхнувший в понедельник, 21 августа, в частном секторе Ростова-на-Дону пожар тушили более суток, общая площадь возгорания составила около 10 тыс. кв. м. В тушении огня приняли участие свыше 2 тыс. пожарных и 231 единица техники, в том числе из соседних регионов, и семь вертолетов МЧС, Минобороны и Росгвардии, которые сбросили на горящие дома 915 т воды.

По данным регионального минздрава в результате пожара в Ростове-на-Дону за медицинской помощью обратились 58 человек, девять из которых были госпитализированы. Пострадавшими от пожара признаны 602 человека.