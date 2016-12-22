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На Байконуре задумались о снижении цен на авиаперелеты для туристов
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На Байконуре задумались о снижении цен на авиаперелеты для туристов
Общество, 13:05
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На Байконуре задумались о снижении цен на авиаперелеты для туристов
Руководство космодрома планирует отказаться от услуг посредников и перевести чартеры, которыми сейчас прибывают туристы, на регулярную основу с предоставлением субсидий

Уже летом 2018 года долететь до космодрома Байконур можно будет не чартерным, а регулярным рейсом, при этом цена билета может снизиться, сообщает «РИА Новости».

«К летнему сезону 2018 года планируем перевести чартерные рейсы на Байконур на регулярную основу», — рассказала агентству глава Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Рано Джураева.

В настоящее время чартерные рейсы на Байконур совершают самолеты авиакомпаний «Уральские авиалинии», АЛРОСА и «Руслайн», однако, по словам Джураевой, блоки мест на них выкупают посредники.

«Естественно, мы абсолютно заинтересованы в том, чтобы от них избавится, с тем, чтобы на Байконур, колыбель космонавтики, начали выполняться регулярные рейсы. Да, мы хотим отказаться, чтобы снизить цены», — пояснила Джураев, отметив, что сделать это планируется после окончания установки в байконурском аэропорту Крайний нового сигнального оборудования.

Глава ЦЭНКИ выступила за предоставление регулярным авиарейсам на Байконур субсидий, за счет которых можно было снизить цены на билеты.

«Было бы здорово и эффективно сделать на космодром субсидированный рейс... Если такое решение будет принято, то в пул компаний могли бы войти те, кто туда уже летает, и, может, S7 еще заинтересуется», — отметила Джураева.

В настоящее время билеты на чартерный рейс из Москвы до Байконура на рейсы авиакомпаний «Руслайн» и АЛРОСА (с вылетом в сентябре) предлагаются по цене
15-20 тыс. руб. в один конец.

По словам Джураевой, после установки нового оборудования аэропорт Крайний сможет круглосуточно и при любых погодных условиях принимать такие лайнеры, как Ту-204, Аirbus-320, Boeing-737 и Sukhoi Superjet-100.

В пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии» РБК сообщили, что открытие регулярных рейсов на Байконур в данный момент не рассматривается.

Реконструкция аэродрома «Крайний» началась в 2013 году и была вызвана необходимостью доведения аэродрома до соответствия современным требованиям гражданской авиации в связи с ростом интенсивности полетов. После реконструкции длина взлетно-посадочной полосы удлинилась до 3100 метров, таким образом, теперь «Крайний» может принимать все типы воздушных судов.

Аэродром «Крайний» был построен в середине 1960-х годов и находится в 6 км от города Байконур на территории Кызылординской области Казахстана. Аэропорт арендован Россией у Казахстана в составе комплекса «Байконур» на период до 2050 года. После завершения начатой в 2013 году реконструкции длина взлетно-посадочной полосы аэропорта увеличилась до 3100 метров, что позволяет принимать большинство типов пассажирских лайнеров.

Автор: Евгений Калюков.
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