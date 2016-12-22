Власти призвали жителей Кубани и волонтеров помочь спасти самшитовые леса

Минприроды Кубани обратилось к местным жителям и экологическим организациям с просьбой присоединиться к спасению краснокнижных самшитовых лесов, которые почти истребили вредители. Ведомство признало свои методы малоэффективными

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Министерство природы Краснодарского края обратилось к местным жителям и к волонтерам экологических организаций с просьбой присоединиться к борьбе с бабочкой огневкой, которая уничтожает насаждения реликтовых самшитовых лесов региона, занесенных в Красную книгу. Соответствующее заявление опубликовано на региональном сайте ведомства. Внимание на это обратил «Коммерсантъ».

Экологические власти отметили, что с момента обнаружения вредителя министерство применяет различные методы борьбы с насекомым. Однако опыт работы нескольких хозяйствующих субъектов по проведению борьбы с самшитовой огневкой показал, что «эффективность обработок деревьев биологическими препаратами составила 40% при требуемых 75%​», а распространение хищных насекомых и применение феромонных ловушек не снизило численности бабочки огневки.

«Учитывая сложность проблемы, министерство готово рассмотреть любую конструктивную поддержку, включая организацию волонтерского движения по сбору гусениц и личинок самшитовой огневки механическим способом, со стороны общественных экологических организаций, в том числе, «Экологической вахты по Северному Кавказу», а также всех желающих спасти самшитовые леса Краснодарского края», — говорится в обращении чиновников.

Замглавы Минприроды Краснодарского края Дмитрий Медянцев заявлял, что ведомство намерено создать в регионе питомник для выращивания самшита. По его словам, это единственное, что власти могут пока предпринять для сохранения генного материала самшита колхидского. Растения планируют выращивать в одном из высокогорных районов края, где бабочка-вредитель не выживет, а позже будут высажены в местах его обычного произрастания.

Самшит колхидский — реликтовое растение, пережившее ледниковый период и занесенное в Красную книгу. В дикой природе его леса сохранились только на Кавказе — в России, Абхазии и Грузии, а также на малых горных участках черноморского побережья Турции. В настоящие дни самшитовые леса почти полностью уничтожены бабочкой огневкой, которую занесли в растениях, закупленных в 2012 году в Италии специально для проведения Олимпийских игр в Сочи.