Суд поместил под домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова

Суд в Москве отправил под домашний арест худрука театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова до 19 октября. Режиссеру вменяют мошенничество с госсубсидией на 68 млн руб. в рамках уголовного дела его компании «Седьмая студия»

Кирилл Серебренников (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Суд над режиссером

Басманный суд Москвы поместил под домашний арест режиссера и художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова по делу его продюсерской компании «Седьмая студия» о хищении 68 млн руб. из госсубсидии ​на поддержку современного искусства. Такое решение приняла судья Елена Ленская, передает корреспондент РБК из зала заседаний.

Под домашним арестом по ходатайству следствия Серебренников останется до 19 октября 2017 года.

С утра у суда собралось множество коллег и знакомых Серебренникова; за несколько минут до начала процесса на входе образовалась давка. Несколько друзей режиссера по просьбе обвиняемого были допущены в тесный зал заседаний, где места хватило далеко не всем желающим. На процессе присутствовали кинорежиссеры Андрей Смирнов и Алексей Мизгирев, ведущая «Эха Москвы» Ксения Ларина, журналистка Катерина Гордеева, издатель Ирина Прохорова и актриса Юлия Пересильд.

О домашнем аресте Серебренникова ходатайствовал представитель СКР, который кратко напомнил суть обвинения: режиссер возглавил организованную группу из числа сотрудников АНО «Седьмая студия», которая похитила бюджетные средства в размере 68 млн руб. Вина Серебренникова подтверждается финансовыми документами и показаниями гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина и главного бухгалтера компании Нины Масляевой, которые также обвиняются по делу; сам Серебренников фактически отказался от дачи показаний и не признал вину, заявил следователь. В деле есть еще одна фигурантка, объявленная в розыск, — продюсер Екатерина Воронова: по ее распоряжению сотрудники «Седьмой студии» пытались уничтожить документацию и черную кассу компании, добавил сотрудник СКР.

По его словам, у режиссера было намерение в ближайшее время выехать с территории РФ. Это было возможно благодаря виду на жительство в Латвийской Республике и квартире в Берлине, считает представитель СКР. Свидетелями по делу являются бывшие подчиненные режиссера. По мнению следствия, он может оказать на них воздействие, «в том числе угрожать им». Так, дочери бухгалтера Масляевой уже подвергались слежке и давлению со стороны подчиненных Серебренникова, утверждает следователь.

«Сумма хищений в деле будет увеличиваться. В настоящее время мы еще не завершили все экспертизы», — отметил член следственной группы.

Адвокат Дмитрий Харитонов в начале заседания попросил суд приобщить к материалам дела личные поручительства за Серебренникова, подписанные директором Фонда Александра Солженицына Натальей Солженицыной, директором Третьяковской галереи Зельфирой Трегуловой, гендиректором Большого театра Владимиром Уриным, главой фонда «Вера» Нютой Федермессер, певцом Филиппом Киркоровым и многими другими общественными и культурными деятелями.

Реплика следствия, что Серебренников отказался от показаний, не вполне верна, заявил адвокат. «Его задержали рано утром в Петербурге и восемь часов везли в Москву. Когда в 14:00 я прибыл в Следственный комитет и начался допрос, Серебренников сказал лишь, что у него нет ни моральных, ни физических сил, чтобы прочитать и осознать многостраничное обвинение», — рассказал Харитонов и добавил, что, по словам Серебренникова, обвинение было ему «непонятно». Из нового обвинения, которое предъявил фигурантам дела центральный аппарат СКР в конце июля, пропало упоминание о спектакле «Сон в летнюю ночь», заявил адвокат. Ранее версия следствия заключалась в том, что «Седьмая студия» расхитила деньги на спектакль и он не был поставлен. Теперь же механизм хищений никак не конкретизирован: «От такого обвинения невозможно защищаться».

«Я бы хотел, конечно, чтобы меня отпустили, потому что я не виноват. Предъявленные мне обвинения кажутся невероятными, абсурдными, невозможными, — заявил суду Серебренников. — Никакого намерения убежать у меня нет: я являлся по любому звонку и рассказывал всю правду — что проект «Платформа» был, бюджетные деньги были потрачены только на него и я им очень горжусь. Все причастные к нему люди работали добросовестно». По словам режиссера, он «никогда ни в чем не подозревал и не обвинял» сотрудников «Седьмой студии», отвечавших за экономику.

Обвиняемый подтвердил, что просил следствие вернуть изъятый загранпаспорт, поскольку ему нужно было ехать в Германию на постановку оперы в Штутгарте. «Это касалось только моих контрактных обязательств. Никакой цели скрыться у меня не было», — добавил он.

Защита Серебренникова готова внести за него залог, соответствующий сумме ущерба по делу, — 68 млн руб., заявил адвокат Харитонов. «Понятно, что у нас лично таких денег нет. Но я думаю, что, если мы выйдем сейчас на улицу, мы быстро их соберем», — уточнил защитник. По его ходатайству на суде были допрошены режиссеры Андрей Смирнов и Алексей Мизгирев, а также издатель Ирина Прохорова, которые выступили с характеристикой личности Серебренникова.

Кирилл Серебренников (Фото: Кардашов Антон / Агентство Москва)

«Дело это, на мой взгляд, абсолютно дутое. И то, что здесь произнес следователь, характеризует не Серебренникова, а работу нашего Следственного комитета, — восклицал Смирнов. — Никаких поводов сомневаться в профессиональной честности Серебренникова у меня нет. Вообще видеть его за решеткой и то, что привезли его сюда в наручниках, — это возмутительно». По его словам, одного только списка культурных деятелей, поручившихся за режиссера, «достаточно, чтобы понять, где здесь правда и добро».

«Он ведет достаточно скромную жизнь, которая подчинена одному делу — его работе. Я знаю Кирилла как очень честного человека; я сам ставил спектакль в «Гоголь-центре» и знаю, что работа там построена на полном включении — эмоциональном, творческом. Кроме работы, для людей там ничего больше не существует», — сказал Мизгирев.

«С моей точки зрения, Серебренников — выдающийся режиссер, театральный деятель. И он является, это непреложный факт, гордостью нашей страны. Его проект сделал Россию передовой театральной державой. Могу сказать, что это кристально честный человек, цель жизни которого — это творчество. Простите за каламбур, но он абсолютный бессребреник. И я готова внести любой залог, чтобы действительно великий человек не сидел в СИЗО», — подытожила Прохорова.

Заседание проходило под звуки оваций и криков с Каланчевской улицы — поддержать режиссера к зданию суда пришли сотни его сторонников.

Задержание Серебренникова

Режиссер был задержан рано утром 22 августа в петербургской гостинице, он находился в городе на съемках своего фильма о Викторе Цое. Серебренникова доставили в Москву, где по итогам допроса в центральном аппарате Следственного комитета ему предъявили обвинение в организации мошенничества.

По данным следствия, в 2011 году Серебренников придумал и разработал проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа», на который в 2011–2014 годах Министерство культуры выделило более 214 млн руб. Для реализации проекта режиссер создал АНО «Седьмая студия». Сотрудники компании предоставляли Минкультуры «планы мероприятий в рамках проекта «Платформа», содержавшие заведомо недостоверные, завышенные сведения об их количестве и стоимости», составляли ложные отчеты, а также фиктивные договоры на работы, которые в действительности не проводились, считают в СКР. Бюджетные компенсации этих работ фигуранты дела выводили на счета фирм-однодневок и обналичивали, а затем Серебренников распределял их между участниками схемы, убеждены следователи.

Дело «Седьмой студии»

Дело о мошенничестве с госсубсидией компании «Седьмая студия» было возбуждено еще в 2015 году, однако о нем стало известно только после обысков, которые прошли в мае этого года в «Гоголь-центре», дома у Серебренникова и еще по нескольким адресам. Ранее СКР предъявил обвинения бухгалтеру «Седьмой студии» Нине Масляевой, бывшему директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому и экс-гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину.

Серебренников до последнего времени оставался в статусе свидетеля наряду с еще несколькими сотрудниками компании, а также с бывшим главой департамента господдержки Минкультуры Софьей Апфельбаум. Руководство страны решило отказаться от его уголовного преследования, сообщал ранее телеканал «Дождь» со ссылкой на источники, близкие к официальным лицам и самому режиссеру. Однако после обысков и допроса в мае у Серебренникова был изъят загранпаспорт, рассказал он сам в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung.

В начале августа стало известно, что Масляева дала показания против Серебренникова. Согласно протоколу ее допроса, Итин, Серебренников и Малобродский создали АНО «Седьмая студия» «для реализации преступного умысла». Бухгалтер же помогала им обналичивать субсидию от государства; наличными фигуранты дела распоряжались по своему усмотрению, заявила Масляева следствию. Ранее она заявляла, что всего с 2014 года со счета «Седьмой студии» было выведено не менее 100 млн руб. в пользу фирм-однодневок. Дочери Масляевой тем временем сообщили о слежке и давлении, как они предполагали, со стороны бывших коллег и соратников Серебренникова.

Изначально отдельным фигурантам дела вменяли мошенничество на меньшие суммы: Малобродского обвиняли в хищении 2,3 млн руб., выделенных на постановку спектакля «Сон в летнюю ночь», а Итина и Масляеву — в том, что они вместе с неустановленными лицами изготовили фальшивую отчетность о работах на 1,2 млн руб., которые в действительности не проводились.

В конце июня расследование дела было поручено центральному аппарату СКР. 25 июля обвиняемым было предъявлено новое обвинение. В нем суть деяния, которое вменяют фигурантам, не конкретизирована, поясняла журналистам адвокат Малобродского Ксения Карпинская. «Просто сказано, что они работали в «Седьмой студии» и тратили государственные деньги. Как именно — не уточняется», — говорила защитник.