Минобрнауки приготовилось ввести в России степень доктора теологии

Сейчас специалистам в области теологии присваиваются ученые степени кандидатов и докторов философских и исторических наук

Уже в ближайшем будущем в России могут появиться первые доктора и кандидаты теологии. Проект соответствующего приказа подготовлен Минобрнауки и размещен на портале публикации проектов нормативных правовых актов.

Научная специальность «Теология» была введена в стране в 2015 году, однако до сих пор работающим в области богословия специалистам присуждались ученые степени кандидатов и докторов философских, исторических, филологических, педагогических, социологических наук, а также культурологии.

После вступления в силу нового приказа Минобрнауки станет возможным присвоение степеней кандидата и доктора теологии в аккредитованных ведомством вузах.

«Президиум Высшей аттестационной комиссии рекомендовал Минобрнауки принять решение о введении отрасли науки «Теология» с возможностью присуждения ученых степеней кандидата теологии и доктора теологии и внесении соответствующих изменений в номенклатуру научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени», — говорится в пояснительной записке к документу.

Как следует из паспорта специальности «теология», она изучает источники богословского знания, основы вероучения и религиозных обрядов, исторические формы и практическую деятельность религиозных организаций.

Среди областей исследования в паспорте специальности названы, в частности, «теологические учения о соотношении религиозной веры и разума», литургика, религиозные обряды, богослужение, «теологическое объяснение хода исторического процесса», «теологические учения об отношении к науке», «теологический анализ актуальных проблем современности» и другие.