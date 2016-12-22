Умер сыгравший Джеймса Бонда в 7 фильмах актер Роджер Мур

Актер Роджер Мур, исполнивший роль агента 007 в семи фильмах «бондианы», умер в Швейцарии в возрасте 89 лет. В сообщении семьи актера, размещенном на его странице в сети Twitter, говорится, что он умер «после короткой, но отважной борьбы с раком».
Мур стал третьим Бондом в истории официальной «бондианы», сыграв Джеймса в фильмах «Живи и дай умереть» (1973), «Человек с золотым пистолетом» (1974), «Шпион, который меня любил» (1977), «Лунный гонщик» (1979), «Только для твоих глаз» (1981), «Осьминожка» (1983) и «Вид на убийство» (1985).
К моменту прихода в «бондиану» - после Шона Коннери и Джорджа Лэзенби - Мур уже был известным актером, прославившимся благодаря главной роли в выходившем в 1969-1973 годах на британском телевидении сериале «Святой» (The Saint). Продюсер «бондианы» Альберт Брокколи вспоминал, что на роль Джеймса Бонда Мура предложил сам Ян Флеминг, которому очень нравился «Святой».
После «отставки» из «агентов 007» Мур продолжал сниматься в кино, однако широкой популярности его новые фильма не имели. А в 1999 году Мур даже был номинирован на антипремию «Золотая малина» в номинации «Худший актер второго плана» за фильм «Спайс Уорлд».
В том же 1999 году Мур был удостоен звания командора ордена Британской империи, а в 2003 году был возведен в рыцари-командоры, что дало ему право добавить к своему имени титул «сэр». Высокая награда стала признанием заслуг Мура в сфере благотворительности, в том числе его работы в качестве посла доброй воли Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Сам Мур говорил, что эта награда — самая дорогая для него.
В 2008 году Мур был удостоен звезды на Аллее Славы в Голливуде, а французское правительство наградило его Орденом Искусств и литературы.